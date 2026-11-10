Climatizzazione a scuola. Cannata: “La Provincia di Siracusa aderisce al bando regionale”

Politica · Edilizia scolastica

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha completato la candidatura al bando della Regione Siciliana destinato alla concessione di contributi agli Enti Locali per l’installazione di impianti di climatizzazione nelle aule scolastiche. Un provvedimento strategico che risponde direttamente alle gravi criticità climatiche registrate a inizio anno scolastico, quando le temperature anomale avevano reso particolarmente pesante la permanenza in aula per studenti, docenti e personale scolastico. L’avviso dà seguito concreto all’impegno assunto dall’Assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, che si era impegnato a intervenire con celerità per risolvere una situazione non più sostenibile.

“Questa misura di finanziamento rappresenta una risposta immediata a un problema che abbiamo toccato con mano a inizio anno scolastico“, dichiara il Consigliere provinciale con delega all’Edilizia Scolastica, arch. Salvo Cannata. “L’innalzamento delle temperature ha reso gli ambienti scolastici spesso proibitivi. Ringrazio l’Assessore Turano per aver mantenuto la promessa fatta al mondo della scuola, traducendo le criticità in un bando concreto”. Il consigliere Cannata ha voluto sottolineare il modello amministrativo e la forte intesa con il vertice dell’Ente: “Un ringraziamento sincero va al presidente Michelangelo Giansiracusa per la piena libertà di azione e la fiducia accordatami nell’esercizio delle mie deleghe. Il presidente fa quotidianamente sua la fase di ascolto e confronto con la comunità studentesca del territorio, trasferendomi costantemente le istanze e le necessità raccolte dai ragazzi. Questo ci permette di individuare di volta in volta le soluzioni migliori per intervenire tempestivamente sulle emergenze e programmare con lucidità gli interventi futuri”.

Un lavoro di squadra che ha visto una risposta immediata anche sul piano tecnico ed operativo: “Esprimo profonda soddisfazione per il lavoro impeccabile svolto dagli uffici pertinenti del nostro settore edilizia scolastica. Ringrazio anche tutti i Dirigenti scolastici e i loro collaboratori che, con straordinaria sollecitudine, hanno fornito i dati complessi necessari per confezionare le istanze. È la dimostrazione che l’ascolto del territorio e la sinergia istituzionale portano a risultati certi per i nostri giovani.”