Climatizzazione delle scuole, Insieme: “Siracusa non perda l’opportunità”

Politica · Circolare n. 4/2026

“Accogliamo con favore l’iniziativa dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, che attraverso la Circolare n. 4/2026 ha dato attuazione alle misure per il finanziamento degli interventi di climatizzazione degli ambienti scolastici. Si tratta di un provvedimento importante, che dimostra attenzione verso una problematica concreta e sempre più avvertita dalle comunità scolastiche: garantire agli studenti condizioni ambientali adeguate per svolgere le attività didattiche”. A dichiararlo sono i consiglieri comunali Ivan Scimonelli e Ciccio Vaccaro, che sottolineano come il provvedimento regionale rappresenti un’opportunità da cogliere con tempestività e responsabilità.

“Il tema del comfort climatico nelle scuole non può essere considerato secondario. Le temperature elevate che si registrano ormai con sempre maggiore frequenza incidono sulla vivibilità degli ambienti, sulla concentrazione degli alunni e, più in generale, sull’efficacia dei processi di apprendimento. Intervenire significa tutelare la salute, la sicurezza e il diritto allo studio dei nostri ragazzi”. La Circolare regionale prevede contributi destinati agli enti locali proprietari degli edifici scolastici pubblici, con un importo massimo ammissibile pari a 150 euro per ogni unità di utenza servita, comprendendo alunni iscritti, personale docente e personale Ata. Le risorse dovranno essere destinate prioritariamente al raffrescamento delle aule, successivamente agli uffici e, infine, agli ambienti comuni.

“È proprio in questo passaggio che si inserisce il nostro richiamo all’Amministrazione comunale. Siracusa deve attivarsi immediatamente per verificare le condizioni dei propri edifici scolastici, individuare le situazioni di maggiore criticità e predisporre tutte le domande necessarie per accedere ai finanziamenti. Non possiamo permetterci di arrivare impreparati, né tantomeno di perdere risorse che potrebbero tradursi in interventi concreti a beneficio delle nostre scuole”. I consiglieri richiamano, in particolare, l’attenzione sui termini previsti dalla circolare: le istanze potranno essere presentate dalle ore 7:30 del 10 novembre 2026 alle 11:50:59 del 20 novembre 2026, attraverso la PEC indicata dalla Regione. Un termine perentorio, accompagnato da una procedura che prevede l’accoglimento delle richieste secondo l’ordine cronologico di arrivo, fino all’esaurimento della disponibilità finanziaria.

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“Questo significa che la tempestività degli uffici comunali sarà determinante. Occorre predisporre per tempo la documentazione, individuare gli interventi realmente necessari e dotarsi di progetti esecutivi immediatamente cantierabili, così come richiesto dalla circolare. È altrettanto importante verificare le eventuali esigenze di cofinanziamento, considerato che le somme eccedenti il limite previsto dalla Regione dovranno essere sostenute dall’ente proprietario“. Si conclude con un appello all’Amministrazione: “Il nostro è un richiamo costruttivo, che nasce dalla volontà di contribuire a un risultato utile per la città. Quando si presentano opportunità di finanziamento finalizzate al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture scolastiche, la politica ha il dovere di vigilare affinché non vengano disperse. L’Amministrazione comunale dia un segnale concreto, coinvolga tempestivamente i dirigenti scolastici e gli uffici competenti e faccia in modo che Siracusa sia nelle condizioni di presentare le proprie istanze nei tempi previsti. Il benessere degli studenti e la qualità dei nostri edifici scolastici devono rappresentare una priorità condivisa, al di là di ogni appartenenza politica”