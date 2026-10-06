Climatizzazione scuole, Gilistro: “non bastano 16 milioni. Continueremo a dare battaglia”

Politica · Commissione bilancio

Via libera in Commissione Bilancio all’emendamento presentato dal gruppo di ControCorrente per istituire un fondo destinato alle scuole siciliane ancora sprovviste di sistemi di climatizzazione. Il provvedimento, a prima firma del deputato regionale Carlo Gilistro, è stato approvato con una dotazione di 16 milioni di euro, a fronte dei 50 milioni richiesti dal gruppo.

“È una somma che non può essere considerata sufficiente rispetto alle reali necessità degli studenti e degli insegnanti siciliani”, commenta Gilistro. “Si rischia, ancora una volta, di creare disparità tra istituti, mentre tutte le scuole hanno diritto a garantire un adeguato comfort climatico nelle aule, sia nei periodi di caldo sia durante quelli più freddi”.

Per il deputato di ControCorrente, tuttavia, l’approvazione rappresenta un primo risultato. “In Aula cercheremo di migliorare la dotazione finanziaria, in modo da completare il fabbisogno reale di tutti gli edifici scolastici. Intanto un passo è stato compiuto nella decisione giusta e, come ControCorrente, siamo lieti di riuscire a fornire una risposta concreta a migliaia di studenti, alle loro famiglie e agli insegnanti. La nostra attenzione verso il mondo della scuola resta altissima. Sono felice che una delle mie battaglie a favore del benessere psico-fisico degli studenti stia andando nella giusta direzione”.

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Nei giorni scorsi, ControCorrente ha ottenuto la creazione di un fondo per consentire agli istituti che ne sono sprovvisti di dotarsi del certificato di agibilità. Intervento importante perché permetterà alle scuole di poter partecipare anche ai bandi per l’efficientamento energetico finanziati con risorse nazionali ed europee. Il gruppo parlamentare di ControCorrente all’Assemblea Regionale Siciliana è composto da Ismaele La Vardera, Carlo Gilistro, Jose Marano e Alessandro De Leo.