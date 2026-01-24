CNA Balneari Siracusa: “oltre 6 milioni di euro di danni alle imprese balneari della provincia”

Il passaggio del ciclone Harry ha lasciato una pesante eredità sulle imprese balneari della provincia di Siracusa, con danni stimati che superano i 6 milioni di euro. È quanto emerge da una prima ricognizione effettuata da CNA Balneari Siracusa, che evidenzia come i territori di Siracusa e Noto abbiano subito quasi i due terzi del danno complessivo.

“Ci troviamo di fronte a una situazione drammatica per il nostro settore“, dichiara Gianpaolo Miceli, coordinatore di CNA Balneari Siracusa. “L’uragano e i venti che hanno accompagnato il ciclone Harry hanno devastato strutture, infrastrutture balneari e attrezzature che rappresentano il frutto di anni di investimenti e sacrifici da parte dei nostri imprenditori“.

Stabilimenti danneggiati, passerelle distrutte, cabine divelte, erosione delle spiagge: “il bilancio è pesantissimo – prosegue Miceli – molte delle nostre imprese si trovano ora a dover affrontare la stagione estiva con strutture danneggiate e risorse economiche già compromesse“.

CNA Balneari Siracusa chiede un intervento immediato delle istituzioni a tutti i livelli. “Servono misure straordinarie di sostegno: dalla dichiarazione dello stato di calamità accolta anche a livello nazionale all’attivazione di finanziamenti agevolati, dal riconoscimento dei danni subiti ad una prospettiva chiara sul destino delle concessioni“, sottolinea il coordinatore. “Non possiamo lasciare sole le imprese in un momento così critico, proprio mentre si preparano ad affrontare una stagione turistica fondamentale per l’economia del territorio senza avere chiaro il proprio destino, chi finanzierà queste aziende per la ricostruzione con un orizzonte concessorio fermo al 2027 e con regole ancora prive di punti di riferimento”

L’associazione ha già avviato le procedure per una mappatura dettagliata dei danni e si è messa a disposizione delle imprese associate per supportarle nelle pratiche necessarie.