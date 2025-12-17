Cna Siracusa: “Bene l’aumento della dotazione finanziaria per il credito d’imposta Zes unica”

Cna Siracusa accoglie con favore l’emendamento alla legge finanziaria che incrementa di 532 milioni di euro la dotazione del credito d’imposta per la ZES unica. Si tratta di una misura importante che, grazie a questo intervento, porta l’aliquota dal 36% al 45%, rafforzando in modo significativo gli strumenti a disposizione delle imprese che investono nel Mezzogiorno.

“L’aumento del credito d’imposta rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il tessuto produttivo del Sud – sottolinea Rosanna Magnano, presidente di CNA Siracusa – e contribuirà a stimolare nuovi investimenti, favorendo crescita e occupazione. È una scelta che va nella direzione giusta per sostenere la competitività delle imprese e ridurre i divari territoriali”.

CNA Siracusa continuerà a monitorare l’iter della misura e a fornire assistenza alle imprese interessate, affinché possano cogliere al meglio questa opportunità.

“Riteniamo, a questo punto – ha concluso Magnano – necessaria una riflessione sullo strumento, non possiamo dare risposte alle imprese alla fine del ciclo di investimenti, occorre pianificazione e programmazione. Auspichiamo un confronto immediato per condividere soluzioni idonee per le Pmi”.