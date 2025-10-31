CNA Siracusa, bene le azioni a tutela del marchio “Pizzolo di Sortino”

La CNA di Siracusa esprime pieno sostegno alle iniziative del Comune di Sortino volte alla tutela del marchio registrato “Il Pizzolo di Sortino”, patrimonio gastronomico e culturale della nostra provincia. Negli ultimi giorni, l’amministrazione comunale ha diffidato alcune attività commerciali che, senza autorizzazione, utilizzavano la denominazione “Pizzolo Tipico Sortinese” per promuovere prodotti non conformi alle regole stabilite. Tale comportamento, oltre a violare la normativa sul marchio registrato, rischia di danneggiare l’immagine e il valore di una specialità che rappresenta storia, tradizione e qualità del territorio.

“Il marchio “Il Pizzolo di Sortino”, registrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico – dichiara la presidente di CNA Sortino Federica Mazzone – è frutto di un percorso condiviso per garantire autenticità e tracciabilità. CNA ritiene fondamentale difendere queste eccellenze, perché sono leve strategiche per lo sviluppo economico locale, la promozione turistica e l’occupazione.”

“Invitiamo le imprese – continua la presidente Mazzone – a rispettare le regole e a collaborare con le istituzioni per valorizzare il prodotto tipico nel rispetto delle procedure di autorizzazione. Solo così sarà possibile preservare la reputazione del Pizzolo di Sortino e consolidare la sua presenza sui mercati nazionali e internazionali.”

“CNA Siracusa – conclude Mazzone – continuerà a lavorare al fianco delle aziende per favorire la crescita sostenibile, la tutela delle tradizioni e la promozione delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio.”