Cna Siracusa: “Bene misure fiscali su Borgata, ma servono approfondimenti su criteri Tari”

CNA Siracusa esprime un apprezzamento complessivo per l’iniziativa dell’Amministrazione comunale volta a introdurre incentivi fiscali per favorire l’insediamento di nuove imprese nel quartiere Borgata. Si tratta di un segnale incoraggiante, che riconosce il valore strategico della rigenerazione economica e sociale di una delle aree più identitarie della città.

Allo stesso tempo, riteniamo necessario approfondire ulteriormente il merito dei regolamenti attuativi recentemente esaminati dal Consiglio comunale. La definizione puntuale dei criteri e dei settori economici ammessi rappresenta infatti un passaggio decisivo per garantire che le misure producano effetti concreti e duraturi sul tessuto produttivo locale. In aggiunta consideriamo opportuna una riflessione in merito alla TARI che impatta significativamente sulle spese delle imprese neo-costituite.

Per CNA è fondamentale aprire un confronto costruttivo su questi aspetti, coinvolgendo le rappresentanze delle imprese e gli attori del territorio, così da migliorare le previsioni regolamentari e orientare gli incentivi verso attività realmente capaci di generare sviluppo, occupazione e qualità urbana.

In questa direzione, CNA Siracusa conferma la propria disponibilità a supportare imprenditori e professionisti attraverso il lavoro del proprio Ufficio di Finanza Agevolata, accompagnandoli nell’accesso agli strumenti di sostegno – inclusi programmi come Resto al Sud 2.0 – e attraverso l’azione del Confidi Uni.Co, essenziale per facilitare l’ottenimento di garanzie e credito, elementi indispensabili per trasformare le idee in realtà imprenditoriali solide.

“Siamo pronti a collaborare con l’Amministrazione e con tutte le parti interessate per rendere queste misure davvero efficaci e inclusive. La Borgata può tornare a essere un polo attrattivo per nuove attività e nuove energie, ma serve una visione condivisa e strumenti calibrati sulle reali esigenze del territorio”, dichiara Santi Lo Tauro, Presidente CNA Comunale del Capoluogo.