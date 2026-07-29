CNA Siracusa celebra 60 anni di storia: “sempre al fianco di imprese e territorio”

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Video · Le celebrazioni

Sessant’anni di rappresentanza, servizi e sostegno alle imprese. CNA Siracusa ha celebrato ieri sera il prestigioso traguardo con un evento all’Orecchio di Dionisio, nel Parco archeologico della Neapolis, alla presenza di istituzioni, imprenditori e rappresentanti dell’associazione. Un anniversario che coincide con gli 80 anni di CNA nazionale e che è diventato l’occasione per ripercorrere la storia dell’organizzazione e guardare alle sfide future delle piccole e medie imprese.

Ad aprire gli interventi è stata la presidente provinciale Rossana Magnano, che ha richiamato il valore della comunità costruita in sei decenni di attività. “Imprese e territorio: è questo che è CNA e che oggi festeggiamo. Da sessant’anni siamo vicini alle imprese e alle persone. CNA è fatta di imprese e di persone ed è una comunità che cresce e fa crescere il territorio. Sessant’anni fa un gruppo di artigiani comprese che da soli si è una voce che difficilmente si sente, mentre insieme si diventa un grido capace di arrivare ai tavoli decisionali e nelle piazze quando serve“.

Il segretario provinciale Gianpaolo Miceli ha ripercorso l’evoluzione dell’associazione, nata come organizzazione degli artigiani e oggi punto di riferimento per migliaia di imprese e cittadini. “Oggi – ha detto – CNA rappresenta oltre duemila aziende, cinquemila pensionati e migliaia di cittadini che ci chiedono rappresentanza. Svolgiamo questo compito con dedizione, consapevoli che il ruolo dei corpi intermedi resta fondamentale. Il dialogo tra cittadini, imprese e politica è l’unica strada per ottenere risultati concreti”. Miceli ha sottolineato anche il valore della rappresentanza in un sistema produttivo composto prevalentemente da piccole imprese: “Con cinque milioni di imprese in Italia la rappresentanza è indispensabile“.

Agli auguri si è unito il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che ha evidenziato il ruolo svolto dall’associazione nel rapporto con l’amministrazione comunale. “Sessant’anni durante i quali artigiani e piccole imprese sono stati accompagnati con grande professionalità. Ho imparato quanto sia importante il ruolo dei corpi intermedi come CNA, che aiutano le amministrazioni a leggere i bisogni del territorio. Il confronto con l’associazione è sempre stato improntato alla schiettezza e ha rappresentato per noi un prezioso patrimonio di competenze“.

Il segretario generale nazionale di CNA, Otello Gregorini, ha invece allargato lo sguardo alle difficoltà che attraversano il tessuto produttivo italiano, tra crisi geopolitiche, caro energia e rallentamento economico. “Le piccole imprese stanno dimostrando una grande capacità di resilienza, ma adesso servono investimenti e scelte precise. La forza dell’Italia è l’impresa diffusa, profondamente legata al territorio. Abbiamo bisogno di politiche che sostengano gli investimenti, contengano il costo dell’energia e favoriscano nuovi mercati attraverso l’internazionalizzazione”. Gregorini ha ricordato anche il significato simbolico degli 80 anni di CNA nazionale, nata insieme con la Repubblica italiana, sottolineando il ruolo di CNA Siracusa come una delle realtà più importanti dell’organizzazione in Sicilia.

A chiudere gli interventi è stato il presidente di CNA Sicilia, Filippo Scivoli, che ha indicato nell’innovazione una delle principali sfide per il mondo artigiano. “L’intelligenza artificiale rappresenta un cambiamento importante, ma gli artigiani hanno sempre dimostrato di sapersi adattare alle trasformazioni. Il nostro compito sarà accompagnarli, aiutandoli a coniugare tradizione, manualità e nuove tecnologie. Continueremo inoltre a fare da stimolo nei confronti della politica affinché vengano adottate misure a sostegno delle imprese, dall’autoproduzione energetica al contenimento dei costi che oggi gravano sulle attività produttive“.

La serata si è trasformata così in un momento celebrativo ma anche di riflessione sul futuro dell’artigianato e della piccola impresa, confermando il ruolo che CNA Siracusa continua a svolgere come punto di riferimento per il tessuto economico provinciale, sessant’anni dopo la sua nascita.