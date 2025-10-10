CNA Siracusa celebra i 100 anni della signora Sebastiana Candelo, socia storica di CNA Pensionati

Un traguardo straordinario e una giornata indimenticabile: la signora Sebastiana Candelo, socia storica di CNA Pensionati Siracusa, ha festeggiato i suoi cento anni circondata dall’affetto della famiglia, degli amici e della comunità locale. L’evento, che si è svolto a Palazzolo Acreide, ha visto la partecipazione del segretario territoriale Gianpaolo Miceli e del collaboratore Salvatore Valvo, insieme al sindaco Salvatore Gallo e ai parroci Salvatore Randazzo e Gianni Tabacco.

La signora Sebastiana rappresenta un esempio luminoso di forza, dignità e memoria vivente del nostro territorio. Con il suo spirito gentile e la sua instancabile dedizione alla comunità, incarna i valori che CNA Pensionati promuove da sempre: solidarietà, partecipazione e rispetto per le radici.

Presente anche il fratello Giuseppe, anch’egli associato CNA Pensionati, festeggiato quasi due anni fa per il suo centenario. A entrambi va il nostro abbraccio fraterno e la più profonda ammirazione.

A nome di CNA Pensionati Siracusa, il presidente Antonino Finocchiaro ha dichiarato: “Celebrare la signora Sebastiana Candelo è per noi motivo di grande orgoglio. La sua vita è testimonianza di resilienza e amore per la comunità. CNA Pensionati non è solo un’associazione, ma una famiglia che riconosce e valorizza il patrimonio umano dei suoi soci. A Sebastiana va il nostro grazie più sincero per ciò che rappresentano: una generazione che ha costruito il presente con sacrificio e speranza.”

CNA Siracusa rinnova il suo impegno nel custodire la memoria e nel celebrare le storie che rendono grande il nostro territorio.