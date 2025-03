Cna Siracusa: Gabriele Aletta nuovo presidente del comparto Ottici

Il comparto degli ottici aderenti a Cna Siracusa ha recentemente rinnovato la propria rappresentanza, eleggendo Gabriele Aletta di Carlentini come Presidente per il prossimo quadriennio. L’elezione si è svolta alla presenza del Segretario Territoriale di Cna Siracusa, Gianpaolo Miceli, e della Presidente di Cna Siracusa, Rosanna Magnano.

La nomina di Aletta, operatore del settore, è avvenuta al termine di un confronto sulle esigenze e le prospettive della categoria. Le discussioni si sono concentrate in particolare sulle agevolazioni e investimenti per il settore, le forme di sostegno per la riqualificazione delle attività, gli investimenti in attrezzature, le prospettive normative del settore e la sua salvaguardia, considerata l’importanza nell’ambito delle professioni imprenditoriali sanitarie del territorio e della Sicilia.

“L’obiettivo è quello di strutturare un modello organizzativo che tenga conto delle necessità dei tanti operatori presenti nel territorio – hanno dichiarato Gabriele Aletta e Rosanna Magnano -. Anche con la definizione di servizi specifici in convenzione o sviluppati direttamente dall’organizzazione”.