CNA Siracusa incontra Aretusacque: al via un percorso di collaborazione con le imprese

Attualità · Servizio idrico

Si è svolto lo scorso 16 luglio, a seguito delle segnalazioni pervenute da numerose imprese associate, in particolare del centro storico cittadino, l’incontro tra i vertici di Aretusacque S.p.A. e una delegazione di CNA Siracusa, in merito ai disservizi registrati nell’erogazione del servizio idrico.

Per Aretusacque ha preso parte all’incontro l’Amministratore Delegato Roberto Cocozza; per CNA Siracusa erano presenti il Segretario Territoriale Gianpaolo Miceli, il Presidente di CNA Siracusa città Santi Lo Tauro, il Presidente dei Ristoratori Stefano Gentile e la componente del direttivo di CNA Turismo Martina Armaro. L’incontro, di carattere programmatico, ha rappresentato un’occasione di confronto diretto e costruttivo tra il gestore unico del servizio idrico integrato e il mondo produttivo del territorio rappresentato da CNA. Nel corso della riunione sono stati condivisi lo stato della rete cittadina e gli interventi di manutenzione necessari per il miglioramento delle infrastrutture, con l’obiettivo comune di garantire alla città un servizio più regolare ed efficiente.

Le parti hanno convenuto sulla necessità di avviare un percorso di collaborazione stabile e di individuare canali di comunicazione tempestivi tra l’Azienda e le imprese del territorio, così da consentire una gestione più efficace delle criticità e ridurre l’impatto dei disservizi sulle attività commerciali, artigianali e turistico-ricettive.

“È stato un incontro utile e improntato alla massima disponibilità reciproca – dichiara il presidente cittadino di CNA Santi Lo Tauro –. Abbiamo condiviso con Aretusacque la necessità di lavorare insieme per garantire un percorso di miglioramento delle infrastrutture idriche cittadine così da garantire un servizio adeguato alle esigenze della città e delle sue imprese. Da parte nostra continueremo a monitorare la situazione, restando a disposizione dell’Azienda per un confronto costante nell’interesse del tessuto produttivo siracusano.”

CNA Siracusa esprime apprezzamento per la disponibilità dimostrata da Aretusacque e auspica che il percorso avviato oggi possa tradursi in interventi concreti e in una collaborazione duratura, a beneficio della qualità del servizio e della competitività delle imprese del territorio.