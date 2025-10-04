Cna Siracusa incontra il Prefetto: dialogo e legalità al centro del confronto

Si è svolto lo scorso giovedì 2 ottobre l’incontro tra una delegazione di CNA Siracusa e il Prefetto di Siracusa, Chiara Armenia. A rappresentare l’associazione territoriale erano presenti la Presidente Rosanna Magnano, il Vice Presidente Santi Lo Tauro e il Presidente di CNA FITA Siracusa Francesco Lombardo.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto costruttivo e di alto profilo istituzionale, durante il quale CNA Siracusa ha ribadito il proprio impegno nel promuovere un dialogo costante con le istituzioni e nel sostenere le imprese sane del territorio.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di contrastare con decisione l’esercizio abusivo d’impresa, fenomeno che danneggia la concorrenza leale e mette a rischio la sicurezza dei cittadini. CNA ha evidenziato come il rispetto delle regole sia un valore imprescindibile per tutelare il lavoro, la dignità degli imprenditori e la qualità dei servizi offerti.

“Siamo grati al Prefetto per la disponibilità e l’ascolto dimostrato sui temi della sicurezza sul lavoro e del contrasto all’illegalità – ha dichiarato la Presidente Rosanna Magnano – CNA Siracusa continuerà a promuovere il dialogo come strumento di crescita e coesione, nella convinzione che solo attraverso la collaborazione tra istituzioni e rappresentanze sociali si possa costruire un territorio più giusto e competitivo“.

L’associazione ha inoltre espresso la volontà di rafforzare il presidio territoriale attraverso iniziative di sensibilizzazione, in sinergia con le autorità competenti.