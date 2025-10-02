CNA Siracusa incontra l’ufficio scolastico provinciale: al via l’attivazione del protocollo nazionale con il ministero dell’Istruzione

Si è svolto oggi l’incontro tra una delegazione di CNA Siracusa e la dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, Luisa Giliberto, per avviare l’attuazione territoriale del protocollo d’intesa sottoscritto a giugno a livello nazionale tra CNA e il ministero dell’Istruzione e del merito.

Il protocollo, nato con l’obiettivo di rafforzare le competenze dei giovani in chiave orientativa e occupazionale, promuove il raccordo tra il sistema educativo e il mondo del lavoro, favorendo esperienze formative, percorsi di orientamento e momenti di confronto tra imprese e istituzioni scolastiche.

Alla riunione hanno partecipato il segretario territoriale Gianpaolo Miceli, il presidente dei giovani imprenditori Gianmarco Infantino e il coordinatore Alessandro Bruno. Per l’ufficio scolastico provinciale era presente anche la professoressa Fernanda Bonaiuto, referente per il coordinamento dei PCTO in provincia.

“L’incontro di oggi segna un passo importante per costruire ponti tra scuola e impresa – ha dichiarato Gianpaolo Miceli – CNA Siracusa è pronta a mettere a disposizione il proprio patrimonio di esperienze, competenze e relazioni per contribuire alla crescita dei giovani e alla valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio”

Nei prossimi mesi saranno avviate attività congiunte, testimonianze aziendali e percorsi di orientamento mirati, con il coinvolgimento diretto delle imprese associate e degli istituti scolastici della provincia. Obiettivo la realizzazione di appositi career day/giornate-evento per mettere in contatto studenti e imprese in cerca di personale, far conoscere ai giovani il mondo dell’artigianato, favorire opportunità di stage e di lavoro, sostenere colloqui con gli imprenditori.