CNA Siracusa istituisce il Centro Studi Territoriale: l’avvocato elio Piscitello nominato coordinatore

La CNA di Siracusa annuncia con entusiasmo l’istituzione del proprio Centro Studi territoriale, un nuovo strumento strategico pensato per approfondire le dinamiche economiche, sociali e produttive del territorio e offrire supporto qualificato alle imprese locali.

A guidare il Centro Studi sarà l’Avv. Elio Piscitello, professionista di comprovata esperienza e sensibilità istituzionale, nominato su indicazione della Presidenza territoriale. Il Centro avrà il compito di elaborare analisi, proposte e contributi utili al dibattito pubblico e allo sviluppo del tessuto imprenditoriale siracusano.

«L’avvio del Centro Studi rappresenta un passo fondamentale per rafforzare il ruolo della CNA come interlocutore autorevole e propositivo sul territorio» – dichiara con soddisfazione la Presidente territoriale Rosanna Magnano – «La scelta dell’Avv. Piscitello come coordinatore ci garantisce competenza, visione e radicamento. Siamo certi che il suo contributo sarà prezioso per tutti i nostri associati».

Sulla stessa linea il Segretario territoriale Gianpaolo Miceli: «Con questa iniziativa, la CNA Siracusa si dota di uno strumento operativo e culturale che ci permetterà di leggere con maggiore profondità i cambiamenti in atto e di proporre soluzioni concrete. È un investimento sulla conoscenza e sulla qualità del nostro impegno associativo».

Il Centro Studi inizierà le proprie attività già nelle prossime settimane a sostegno del primo appuntamento di confronto sul turismo nel territorio.