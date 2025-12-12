CNA Siracusa: le sfide più urgenti del settore per il 2026

In un momento storico segnato da trasformazioni economiche profonde e da un mercato sempre più complesso, il ruolo delle piccole e medie imprese assume un valore strategico per la tenuta e lo sviluppo dei territori. In questo scenario si inserisce il confronto con Rosanna Magnano, Presidente di CNA Siracusa, e Salvo Ciccio, Presidente della Divisione Commercio di CNA, che offrono una lettura articolata delle sfide e delle opportunità che oggi attraversano il tessuto imprenditoriale della provincia.

Al centro del dialogo emerge una fotografia realistica del mondo dell’impresa locale, chiamato a confrontarsi con l’evoluzione dei consumi, l’impatto della digitalizzazione – soprattutto l’ecommerce – e le difficoltà legate all’aumento dei costi e alla complessità normativa. In particolare, il commercio di prossimità vive una fase di trasformazione che impone nuove strategie, capaci di coniugare competitività, identità e radicamento territoriale.

In questo contesto, la CNA Siracusa si conferma come un punto di riferimento fondamentale per imprenditori e professionisti, non solo in termini di rappresentanza, ma anche come soggetto attivo nel supporto allo sviluppo delle imprese. Formazione, accompagnamento all’innovazione e servizi mirati diventano strumenti essenziali per affrontare il cambiamento e rafforzare la capacità competitiva del sistema produttivo locale.