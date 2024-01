Cna Siracusa plaude la liberalizzazione dei negozi di ottica, Miceli: “Sanata una situazione che vedeva la Sicilia unica eccezione italiana”

Tra le novità introdotte dalla Finanziaria Regionale appena approvata, spicca l’abrogazione dell’art. 1 della legge 12/2004, una modifica voluta dal deputato regionale siracusano, Tiziano Spada, che di fatto avvia anche in Sicilia la liberalizzazione dell’apertura di esercizi commerciali di ottica.

“Si tratta di un’iniziativa lodevole – dichiara Gianpaolo Miceli, segretario territoriale di Cna Siracusa – sia perché riporta la Sicilia nelle stesse condizioni del resto d’Italia, sia perché offre la possibilità a tanti imprenditori che ne avevano i requisiti, di aprire finalmente i loro negozi di ottica, precedentemente bloccati dalla limitante normativa vigente”.

“Nel ringraziare l’On. Spada per questo piccolo ma significativo contributo al cambiamento di approccio imprenditoriale anche nel settore dell’ottica – conclude Miceli – restiamo disponibili come sempre al confronto con le istituzioni, specie se in ballo c’è la possibilità di incrementare e incentivare l’iniziativa d’impresa in Sicilia”.