CNA Siracusa presenta “Resto al Sud 2.0”: contributi fino al 75% per i giovani che vogliono fare impresa

Una sala gremita e grande attenzione per le opportunità dedicate ai giovani che vogliono avviare un’attività nel Mezzogiorno. CNA Siracusa ha presentato ieri pomeriggio la misura “Resto al Sud 2.0”, il nuovo incentivo gestito da Invitalia che punta a sostenere la nascita di imprese, attività professionali e lavoro autonomo nel Sud Italia.

La nuova misura, finanziata con una dotazione complessiva di circa 800 milioni di euro, è rivolta agli under 35 disoccupati, inattivi o inseriti nei percorsi GOL e prevede contributi a fondo perduto fino al 75% dell’investimento, oltre a voucher iniziali fino a 40 mila euro per l’acquisto di beni, strumenti e servizi necessari all’avvio dell’attività.

Un elemento distintivo rispetto ad altre misure è il criterio territoriale: il finanziamento viene concesso in base al luogo in cui si intende fare impresa e non alla provenienza del richiedente. In pratica, anche un giovane residente nel Nord Italia può ottenere il contributo se decide di avviare la propria attività in Sicilia o in un’altra regione del Mezzogiorno.

La prima edizione di “Resto al Sud”, secondo quanto emerso durante l’incontro, ha già finanziato circa 70 imprese nella provincia di Siracusa. Per il presidente di CNA Giovani Siracusa, Gianmarco Infantino, l’obiettivo è soprattutto quello di contrastare la fuga dei giovani dal Sud. “Si parla tanto del fatto che i giovani non restano al Sud e oggi CNA propone un incontro proprio per mostrare quali sono le opportunità per poter continuare a fare impresa qui”, ha spiegato.

Secondo Infantino, il ruolo dell’associazione non è soltanto informativo. “CNA Siracusa si propone innanzitutto di far capire quali sono gli strumenti disponibili, ma soprattutto di accompagnare concretamente i ragazzi nell’avvio delle loro idee imprenditoriali”.

Tra i punti di forza della misura c’è proprio la possibilità di avviare un’attività anche senza grandi disponibilità economiche iniziali. “È una misura che permette di creare un’impresa da zero anche in giovane età, aiutando a superare sia gli aspetti burocratici sia quelli finanziari e trasformando un’idea in realtà”, ha aggiunto Infantino.

A entrare nel dettaglio tecnico della misura è stato invece Vincenzo Durante, responsabile Occupazione di Invitalia, che ha evidenziato le differenze rispetto alla prima edizione di “Resto al Sud”. “Resto al Sud 2.0 – spiega – non è una copia conforme della prima misura. L’intensità del contributo a fondo perduto è più alta e il target resta quello dei giovani under 35”.

Durante ha sottolineato come il vero obiettivo del provvedimento sia quello di contrastare la decrescita demografica e incentivare i giovani a costruire il proprio futuro nel Mezzogiorno. “La finalità è dare ai giovani la possibilità di crearsi un lavoro piuttosto che continuare a inseguirlo, troppo spesso invano, contribuendo allo sviluppo del territorio e creando nuove opportunità anche per altri giovani”.

La misura prevede contributi fino al 75% per investimenti fino a 120 mila euro e fino al 70% per programmi compresi tra 120 mila e 200 mila euro, oltre a un voucher iniziale fino a 40 mila euro. Le regioni interessate dal bando sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.