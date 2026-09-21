Cna Siracusa. Viabilità Cas a rischio: “Subito garanzie per mezzi pesanti e trasporti Adr”

Attualità · Autotrasportatori

A poche ore dall’appello di CNA Siracusa sulla drammatica situazione infrastrutturale dell’Isola, emergono nuove criticità sui tratti di competenza del Consorzio per le Autostrade Siciliane (Cas): gravi carenze strutturali renderebbero possibile una rapida interdizione alla circolazione, qualora non si intervenga in tempi brevi con gli adeguamenti e la messa in sicurezza necessari.

Una prospettiva che l’associazione definisce gravissima e che apre interrogativi pesanti sull’intera logistica siciliana, in particolare per il comprensorio aretuseo. Una chiusura anche solo parziale della Catania-Messina taglierebbe infatti fuori la provincia di Siracusa dai collegamenti con i porti traghetti, costringendo le imprese a ipotizzare percorsi alternativi economicamente e logisticamente improponibili, con ricadute dirette su trasporti, forniture e competitività del tessuto produttivo locale. Un rischio che si somma a una condizione infrastrutturale isolana già segnata da ritardi cronici su manutenzione, cantieri e collegamenti, e che rende ancora più urgente una regia unitaria tra livello regionale e nazionale sulla rete viaria siciliana.

Per questo è essenziale che la Regione Siciliana si attivi con urgenza, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per garantire la piena percorribilità delle arterie strategiche dell’Isola, con particolare attenzione al transito dei mezzi pesanti e dei trasporti ADR di merci pericolose, assicurando continuità di programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della rete CAS, senza soluzione di continuità per il traffico commerciale.

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“Abbiamo notizia di prime comunicazioni preventive nelle forniture per imprese siracusane da parte di grandi committenti preoccupati che aprono già, con una semplice notizia di stampa, a scenari di riduzione di commesse – afferma Francesco Lombardo, presidente degli autotrasportatori di CNA Siracusa -. Servono chiarimenti tecnici puntuali su tempi e modalità degli interventi di messa in sicurezza, con un cronoprogramma condiviso tra Regione e Ministero. Le imprese hanno bisogno di certezze sulla continuità della viabilità, non di allarmi improvvisi a ridosso dell’emergenza”.

“La tenuta della Sicilia orientale passa anche dalla Catania-Messina – conclude Rosanna Magnano, Presidente di CNA Siracusa -: non possiamo permetterci incertezze su un’arteria vitale per le nostre imprese e per tutti i siciliani. Chiediamo al governo regionale un intervento immediato, in una fase già segnata da difficoltà economiche straordinarie”.