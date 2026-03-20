Cna Turismo Siracusa promuove un seminario su “Acqua sicura e strutture protette”

CNA Turismo Siracusa, con il contributo di professionisti del settore, ha organizzato il seminario “Acqua sicura e strutture protette”, un momento di confronto dedicato agli operatori turistici e alberghieri del territorio per fare chiarezza sulle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 18/2023 in materia di prevenzione e gestione del rischio Legionella nelle strutture ricettive.

L’iniziativa nasce dalla volontà di sostenere concretamente le imprese nel percorso di adeguamento alla normativa vigente, offrendo strumenti pratici, chiarimenti tecnici e un supporto qualificato per affrontare con serenità gli obblighi previsti dalla legge. Il tema della sicurezza idrica nelle strutture turistiche è di primaria importanza e richiede un approccio consapevole e strutturato, obiettivo che questo seminario si propone di favorire attraverso il dialogo diretto tra esperti e operatori.

L’evento di terrà lunedì 23 marzo 2026 alle 15.30 presso la Sala Pietro Speranza – CNA Siracusa. I relatori saranno Salvatore Bosco – Consulente esperto e Giuseppe Di Pietro – Responsabile Servizi CNA Siracusa.

“Questo seminario rappresenta un impegno concreto di CNA Turismo Siracusa verso le imprese associate e verso l’intero comparto turistico del nostro territorio – dichiara Fabio Salonia, Presidente di CNA Turismo Siracusa – Il D.Lgs 18/2023 introduce obblighi precisi in materia di sicurezza idrica e prevenzione della Legionella che non possono essere ignorati. La nostra organizzazione è al fianco degli imprenditori per aiutarli a comprendere la norma e ad adeguarsi in modo consapevole. Invitiamo tutti gli operatori a partecipare: sarà un’occasione preziosa per acquisire strumenti utili e confrontarsi con esperti del settore.”

L’appuntamento del 23 marzo è aperto a tutti gli operatori del settore turistico-alberghiero e rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di informazione e accompagnamento che CNA Turismo Siracusa intende proseguire a sostegno delle imprese del territorio.