Cocaina in auto e hashish a casa, arrestato pusher a Pachino

Continua il quotidiano impegno della Questura di Siracusa e di tutti i commissariati della provincia nella lotta al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Pachino, coadiuvati dai Cinofili di Catania, nell’ambito di un’operazione di Polizia per la prevenzione e la repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, l’uomo veniva notato dai poliziotti mentre si aggirava, con fare sospetto in contrada Fondo Morto e veniva sottoposto a perquisizione, estesa anche al veicolo, a seguito della quale, grazie al fiuto infallibile dei cani poliziotto Briska e Orso, venivano rinvenuti 28 involucri di cocaina e la somma di 90 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Si procedeva quindi alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo dove sono stati rinvenuti due panetti di hashish del peso complessivo di 200 grammi nonché 7 involucri di cocaina in pietra, del peso complessivo lordo di grammi 75.

Infine, occultate in camera da letto, venivano rinvenute numerose banconote per la somma complessiva di euro 7000 circa.