Cocaina tagliata male: aumenta la mortalità tra i consumatori in provincia di Siracusa

Quest’estate è stato riscontrato un inatteso aumento della mortalità in consumatori di cocaina nella Sicilia centro-orientale e, in particolare, nella provincia di Siracusa. Ciò coincide con l’osservazione da parte del laboratorio di Tossicologia Forense dell’Università di Catania, nelle dosi sequestrate, di un “taglio” imprevedibile e a volte palesemente errato dello stupefacente ma ulteriori analisi sono in corso per determinare l’eventuale presenza di altre sostanze pericolose.

Il consumo di cocaina in questi casi potrebbe più facilmente arrecare problemi all’apparato cardiovascolare, come infarto del miocardio, aritmie, ictus cerebrale, che possono portare a morte o perdita del controllo del proprio comportamento con conseguenze imprevedibili.

“Premesso che la strategia migliore per evitare i danni o la mortalità indotti della droghe è interromperne l’uso, eventualmente con l’aiuto dei servizi specialistici – dicono il responsabile del SerT Lentini e Augusta Ernesto de Bernardis, Nunziata Barbera del laboratorio di Tossicologia Forense dell’università di Catania, il presidente regionale della società italiana tossicodipendenze Placido La Rosa e il direttore Dsm Roberto Cafiso – invitiamo i consumatori a prestare grandissima attenzione nel fare uso delle sostanze in loro possesso, evitando di assumerle in modo veloce, tutte in una volta. Meglio provarle in piccola quantità, con cautela, rendendosi conto dell’effetto, e verificando se è troppo forte, troppo duraturo, o “strano”. Se così fosse, il consiglio è di evitare di consumare la sostanza. Lo scopo di questo avviso è di prevenire perdita di vite umane e danni alla salute e al benessere dei consumatori e dei loro familiari. I servizi pubblici per le dipendenze patologiche della regione rimangono disponibili ad accogliere chi abbia bisogno di aiuto, gratis e rispettando la riservatezza degli utenti”.