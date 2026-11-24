Attualità · PROCURA EUROPEA

Il Codacons annuncia la propria intenzione di costituirsi parte offesa nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura europea di Palermo, che ha portato all’esecuzione di sei misure interdittive da parte della Guardia di Finanza di Siracusa. Al centro dell’indagine, la gestione di finanziamenti pubblici per circa 1,5 milioni di euro destinati a due istituti scolastici superiori della provincia.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, le procedure di affidamento degli appalti sarebbero state alterate attraverso un sistema di tangenti. In alcuni casi, i lavori e le forniture sarebbero risultati difformi da quanto previsto dai capitolati di gara, mentre in altri le prestazioni non sarebbero state nemmeno eseguite.

“I fatti contestati, qualora confermati, sarebbero di particolare gravità — sottolinea il Codacons — considerato che le risorse pubbliche oggetto dell’inchiesta erano destinate all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di laboratori scolastici innovativi e sostenibili.

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A subire le conseguenze delle presunte condotte illecite sarebbero soprattutto gli studenti e le loro famiglie — prosegue l’associazione — con particolare riguardo agli alunni con disabilità, per i quali l’accessibilità delle strutture scolastiche rappresenta una condizione essenziale per il pieno esercizio del diritto all’istruzione.”

Nel rispetto della presunzione di innocenza degli indagati, il Codacons fa sapere che attraverso il proprio ufficio legale si attiverà alla Procura europea a tutela dei diritti e degli interessi collettivi rappresentati dall’associazione.

“Chiederemo inoltre al Ministero dell’Istruzione e del Merito di disporre verifiche ispettive negli istituti coinvolti, accertare la regolarità degli interventi finanziati e adottare le misure necessarie affinché le opere eventualmente non realizzate vengano portate a compimento.





Sottrarre risorse alla scuola significa sottrarre opportunità alle nuove generazioni. È indispensabile assicurare che ogni euro destinato all’istruzione venga utilizzato nell’esclusivo interesse degli studenti e della collettività.” — conclude il Codacons