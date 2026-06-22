Codice dei contratti pubblici, Ance Siracusa fa il punto sulle novità: “Servono regole chiare per evitare contenziosi e ritardi”

Un confronto tra imprese, professionisti e stazioni appaltanti per fare chiarezza sulle continue evoluzioni normative che interessano il settore dei lavori pubblici. Con questo obiettivo Ance Siracusa ha organizzato il seminario “Focus sul Codice dei Contratti. Punti di criticità e soluzioni operative”, appuntamento dedicato all’approfondimento delle principali novità che stanno interessando il mondo degli appalti pubblici.

L’incontro ha affrontato alcuni dei temi più delicati per operatori e amministrazioni, dalla qualificazione alle gare al subappalto, passando per l’avvalimento, i consorzi, i criteri di aggiudicazione, la revisione dei prezzi e le nuove prospettive offerte dal project financing.

Ad aprire il confronto è stato Salvo La Rosa, componente del Consiglio Generale di Ance Siracusa, che ha sottolineato la necessità di garantire un costante aggiornamento in un settore caratterizzato da norme in continua evoluzione e da interpretazioni giurisprudenziali spesso decisive.

“È un appuntamento molto importante sia per le stazioni appaltanti sia per le imprese – ha spiegato La Rosa –. Oggi abbiamo la possibilità di confrontarci con professionisti che operano quotidianamente nel settore e che già collaborano con realtà territoriali importanti come Palermo e Catania. Il tema dei lavori pubblici è particolarmente delicato perché la norma esiste, ma è soggetta a continue evoluzioni e interpretazioni da parte della giurisprudenza amministrativa. Spesso ogni gara presenta aspetti che generano dubbi applicativi e proprio per questo è fondamentale creare occasioni di approfondimento e confronto“.

Secondo La Rosa, una maggiore conoscenza delle regole da parte di imprese e amministrazioni rappresenta uno strumento fondamentale per migliorare la qualità delle procedure. “Più le procedure sono chiare e trasparenti – spiega -, meno rischi si corrono di interrompere appalti e lavori che sono invece fondamentali per il territorio e per i servizi destinati ai cittadini. Il nostro obiettivo è quello di mettere tutti nelle condizioni di operare con maggiore consapevolezza“.

Uno degli aspetti centrali del seminario riguarda proprio quei temi che, pur apparendo tecnici, incidono concretamente sulla gestione degli appalti. “Abbiamo affrontato argomenti che possono sembrare scontati ma che in realtà generano spesso criticità operative – ha aggiunto La Rosa –. Pensiamo alle differenze tra subappalto e subaffidamento, alle procedure negoziate, ai verbali di consegna parziale dei lavori, oppure al tema delle riserve che le imprese possono iscrivere durante l’esecuzione delle opere. Molto spesso questi strumenti vengono interpretati come elementi di conflitto tra impresa e stazione appaltante, quando invece rappresentano istituti previsti dalla normativa e funzionali alla corretta gestione del contratto”.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al futuro degli investimenti pubblici dopo la conclusione della stagione legata al PNRR. “Con il progressivo esaurimento delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza diventa sempre più importante rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato – ha osservato La Rosa –. Il project financing e la finanza di progetto possono rappresentare strumenti strategici per continuare a realizzare opere e servizi. Per questo occorre sviluppare una cultura amministrativa e imprenditoriale capace di cogliere queste opportunità e applicarle anche a settori innovativi come la rigenerazione urbana“.

L’esponente di Ance Siracusa ha inoltre annunciato la volontà dell’associazione di trasformare l’iniziativa in un percorso stabile di formazione. “Questo rappresenta un primo seminario introduttivo, nel quale affrontiamo i principali temi di interesse per il comparto. L’obiettivo, a partire dal prossimo anno, è quello di organizzare un ciclo di incontri specialistici dedicati ai singoli argomenti, offrendo alle imprese associate strumenti sempre più approfonditi e operativi“.

Ad approfondire il quadro normativo è stato anche l’avvocato Claudio Costantino dello studio I BIP Law & Tax, che ha illustrato le principali novità introdotte dal Codice dei Contratti e dalle più recenti interpretazioni giurisprudenziali.

“L’iniziativa nasce proprio dall’esigenza di fare un check complessivo sulle novità normative e sugli aggiornamenti che stanno interessando il settore – ha spiegato Costantino –. In particolare ci siamo soffermati sulle clausole di adeguamento prezzi e sulle misure che le stazioni appaltanti stanno adottando per favorire la competitività delle imprese nell’ambito delle procedure negoziate“.

Il seminario ha inoltre consentito di analizzare i più recenti orientamenti dei tribunali amministrativi e della Corte di Giustizia Europea.

“Le pronunce giurisprudenziali stanno offrendo indicazioni molto importanti sull’applicazione concreta delle norme – ha aggiunto Costantino –. Abbiamo dedicato particolare attenzione anche al tema del project financing, che oggi rappresenta uno degli strumenti più interessanti per sostenere la realizzazione di opere pubbliche. Le recenti decisioni della Corte di Giustizia forniscono infatti spunti rilevanti sia per le nuove gare sia per le procedure già in corso“.

L’iniziativa conferma il ruolo sempre più centrale della formazione specialistica in un settore chiamato a confrontarsi con norme complesse, continui aggiornamenti legislativi e nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato, elementi che rendono indispensabile un costante dialogo tra tutti gli attori coinvolti nella realizzazione delle opere pubbliche.