Colletta alimentare, la raccolta oggi anche a Siracusa

Attualità · 30esima giornata

Oggi è la 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare anche nei supermercati della città. L’iniziativa quest’anno ha come filo conduttore “Gesti che costruiscono pace”.

La Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, coinvolgerà oltre 160.000 volontari in 12.000 supermercati italiani. In Sicilia la Rete Banco Alimentare sostiene 322.121 persone in difficoltà attraverso 834 organizzazioni partner territoriali.

Durante la giornata sarà possibile donare alimenti a lunga conservazione: olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro, sughi pronti, tonno in scatola, riso e prodotti per la colazione e la merenda.