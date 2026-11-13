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Colonia felina alle Latomie dei Cappuccini, ingresso sporco tra piatti e avanzi
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Un lettore tramite Whatsapp ci segnala:
All’ingresso delle Latomie dei Cappuccini, proprio sotto la scritta che accoglie i visitatori, si è insediata una nuova colonia di gatti. L’area dell’entrata è ormai sporca, tra piatti di plastica abbandonati, avanzi di cibo e ripari improvvisati.
È incredibile che uno dei siti archeologici più belli di Siracusa venga lasciato all’incuria in questo modo. E non è un caso isolato: lo stesso accade in altri luoghi simbolo della città, da Piazza Duomo alla Marina, al Parco della Neapolis.
Prendersi cura degli animali è una cosa giusta. Usare gli spazi più importanti della città come mangiatoie a cielo aperto, lasciandoli sporchi e degradati, non è rispetto per gli animali ma un segnale di inciviltà verso tutti.
Sarebbe bene chiedere all’amministrazione di intervenire: pulizia dell’area, individuazione di spazi idonei e decorosi per le colonie feline e regole chiare per chi le alimenta.
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