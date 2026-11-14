Colonia felina Latomie dei Cappuccini, Lav: “Conosciamo criticità, volontari impegnati”

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“Come volontari impegnati nel benessere degli animali, siamo a conoscenza delle criticità del sito”. Così la Lav di Siracusa interviene sulla situazione delle colonie feline in città. Nei giorni scorsi una segnalazione arrivata in redazione aveva denunciato l’incuria di una colonia felina all’interno delle Latomie dei Cappuccini.

L’associazione, da sempre impegnata nella tutela degli animali, chiarisce come funziona la gestione delle colonie. “Le colonie feline regolarmente censite e dichiarate sono seguite dai rispettivi tutor, in collaborazione con l’Ufficio randagismo del Comune e con le associazioni che operano sul territorio”, spiega la Lav. “È un impegno quotidiano, portato avanti grazie al lavoro e alla disponibilità dei volontari, spesso con risorse e strumenti limitati”.

Sulle Latomie dei Cappuccini l’associazione assicura di seguire la situazione. “Siamo già a conoscenza della situazione e seguiamo l’area con attenzione”, precisa. “Prendiamo in considerazione le criticità segnalate, ma la situazione al momento non risulta riconducibile a una colonia con un tutor formalmente individuato”.

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Per la Lav, il benessere dei gatti e la pulizia della città possono andare di pari passo. “La tutela degli animali e il rispetto del decoro urbano non sono obiettivi in contrasto”, sottolinea l’associazione. “Chi si prende cura di una colonia felina deve garantire cibo, acqua e condizioni igieniche adeguate, nel rispetto degli animali e della comunità”.





“Come associazione continueremo a garantire la nostra disponibilità e la nostra collaborazione con i tutor e con le istituzioni”, conclude la Lav. “Crediamo che solo attraverso il dialogo, la responsabilità condivisa e gli interventi concreti si possa migliorare la gestione delle colonie feline. La tutela degli animali è anche rispetto per la città e per tutta la comunità”.