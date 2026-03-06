Colonscopia dopo 14 mesi per una paziente oncologica a Siracusa: la denuncia del M5S

Quattordici mesi di attesa per una colonscopia. Precisamente 454 giorni. È il tempo che avrebbe dovuto aspettare una paziente oncologica di Siracusa per effettuare l’esame all’ospedale Ospedale Umberto I di Siracusa. La richiesta era stata presentata il 2 ottobre 2025, mentre la prima disponibilità indicata dalla struttura sarebbe arrivata solo pochi giorni dopo Natale del 2026.

Una tempistica ritenuta inaccettabile dai familiari della donna. “Non possiamo aspettare così tanto, la faremo a pagamento”, avrebbe spiegato il genero della paziente, annunciando la decisione di ricorrere al privato per eseguire l’esame.

A sollevare il caso è il deputato regionale del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, Carlo Gilistro, che nei prossimi giorni presenterà una richiesta di accesso agli atti all’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa per ottenere i dati reali sui tempi di attesa delle prestazioni sanitarie.

«Non si può chiedere a una paziente oncologica di aspettare quasi un’eternità per un esame – afferma Gilistro –. Quattordici mesi sono un tempo enorme quando si vive con la spada di Damocle di possibili recidive o metastasi. È vero che il sistema non può sapere sempre se la richiesta arriva da un paziente oncologico, ma resta fuori dal mondo costringere chiunque ad attendere oltre un anno per un esame prescritto per motivi clinici».

Secondo il deputato, il ricorso al privato è ormai diventato una prassi diffusa. «Il genero della paziente ci ha raccontato che la congiunta farà l’esame a pagamento. È la soluzione che oggi sceglie una parte sempre più ampia dei cittadini e che, paradossalmente, contribuisce a mantenere in piedi un sistema che rischierebbe di collassare se tutti restassero semplicemente in fila ad aspettare. Senza il ricorso al privato potremmo trovarci con attese anche di due o tre anni».

Sulla vicenda interviene anche il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, che punta il dito contro il governo guidato dal presidente della Regione Renato Schifani. «Siamo stanchi delle chiacchiere e delle promesse – dice –. A gennaio 2024 Schifani annunciava che le liste d’attesa erano state praticamente azzerate. Poco dopo minacciava di mandare a casa i manager che non le avessero abbattute. Ma i fatti dimostrano che le liste sono ancora lì, mentre i direttori generali sono rimasti al loro posto».

Il M5S rilancia inoltre una proposta per affrontare il problema. «La vera svolta – spiegano Gilistro e Di Paola – potrebbe arrivare dall’applicazione di una norma nazionale di quasi trent’anni fa, praticamente sconosciuta e quasi mai applicata. La legge prevede che, se il servizio pubblico non è in grado di garantire la prestazione entro i tempi indicati nella prescrizione, il cittadino possa effettuare visite ed esami gratuitamente nel pubblico in regime intramoenia o nel privato, pagando solo il ticket, se dovuto. Le eventuali somme anticipate dovrebbero poi essere rimborsate dalla Regione».

Proprio per far applicare questa norma in Sicilia, il gruppo del Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione all’Ars. «Non è stata nemmeno calendarizzata – conclude Di Paola –. Evidentemente ci sono state altre priorità, come il dibattito sul terzo mandato dei sindaci. Nel frattempo i cittadini continuano ad aspettare, a pagare di tasca propria o, peggio, a rinunciare alle cure».