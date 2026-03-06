Colonscopia e liste d’attesa. L’Asp di Siracusa risponde alle polemiche: “Prestazioni aumentate e percorsi di tutela attivi”

“Sono da tempo operativi strumenti di salvaguardia strutturati per garantire il rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità ed evitare che disallineamenti del sistema di prenotazione ordinario possano pregiudicare il diritto alle cure. In un panorama nazionale notoriamente critico per la carenza di specialisti, l’Asp di Siracusa ha messo in campo una profonda riorganizzazione volta a garantire continuità e potenziamento dei servizi. Attraverso l’immissione in ruolo di nuovi medici (come avvenuto a Lentini e Augusta dal 1° febbraio 2026) , il ricorso a contratti in libera professione per recuperare personale in quiescenza e l’impiego di specialisti dedicati specificamente all’abbattimento delle liste d’attesa, l’Azienda ha trasformato l’assetto organizzativo in un volano produttivo”. In riferimento alle notizie di stampa pubblicate riguardanti i tempi di attesa per l’erogazione di una colonscopia a una paziente oncologica, la Direzione Strategica dell’Asp di Siracusa, pur nel rigoroso rispetto della privacy dell’utente e senza entrare nel merito della singola vicenda clinica, interviene così per fornire informazioni a tutela della cittadinanza e del lavoro svolto dai propri professionisti.

I risultati del primo bimestre 2026: la produzione complessiva è incrementata del 35%, passando dalle 1.970 prestazioni del 2025 alle 2.640 del 2026. Nello specifico, l’attività endoscopica (gastroscopie e colonscopie) a livello provinciale registra una crescita media del 26%. All’Ospedale di Siracusa, le colonscopie sono aumentate del 30,7% rispetto allo scorso anno.

Nello specifico l’Asp di Siracusa ha consolidato il “Percorso di Tutela” per tutti gli utenti, una procedura attivabile tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, via mail o attraverso il portale web istituzionale. Qualora la prima disponibilità comunicata dal Centro Unico di Prenotazione superi i termini indicati nell’impegnativa medica, l’Azienda si fa carico di reperire soluzioni alternative per garantire la prestazione nei tempi corretti senza alcun onere aggiuntivo per l’assistito.

Con particolare riguardo ai pazienti oncologici l’Asp ribadisce l’importanza strategica del “Centro di Accoglienza Oncologico” istituito nel settembre 2025 proprio per eliminare ogni barriera burocratica e temporale. Il Cao dispone di una linea telefonica dedicata, 0931 312531, attraverso la quale i pazienti con diagnosi oncologica o in follow up vengono presi in carico direttamente da operatori specializzati che assicurano l’esecuzione di ogni prestazione entro i termini clinici appropriati. L’Azienda conferma la massima collaborazione ed è a totale disposizione della paziente per qualsiasi chiarimento o necessità sul caso specifico.