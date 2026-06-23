Colori senza barriere: a Siracusa l’arte diventa ponte per l’integrazione

Il prossimo 27 giugno Siracusa ospiterà l’evento “Colori senza barriere”. A partire dalle 16:30, il giardino delle Suore Francescane Missionarie di Maria di via dell’Olimpiade 29, aprirà le porte per accogliere la mostra conclusiva di un intenso percorso di laboratori di arte visiva inclusiva.

L’iniziativa rappresenta il culmine di un anno di attività dedicate alla disabilità, durante il quale si sono intrecciati tre progetti paralleli: “Sotto lo stesso Cielo Includiamo” (Associazione Padre Pio di Floridia con ANGSA Figli delle Fate), “Colori in Armonia” (AIPD) e “Arte e Terapia” (AFADIPSI). Questi percorsi sono stati riuniti in un unico laboratorio trasversale di pittura capace di coinvolgere diverse reti associative del territorio.

L’evento, curato da Giuseppe Piccione, si pone l’obiettivo di far incontrare realtà differenti attraverso la creatività. Protagonisti della mostra saranno ragazzi con sindrome di Down, persone con autismo, giovani normotipici e persone con disagio psichico, tutti uniti dal linguaggio universale dell’arte. I visitatori potranno ammirare una ricca esposizione che comprende opere pittoriche, elaborati artistici e manufatti in ceramica realizzati durante i laboratori.

L’atmosfera della giornata sarà resa ancora più speciale dalla presenza di un prete dj, incaricato di animare l’evento e trasformare la mostra in un momento di festa e socializzazione.

Ingresso libero.