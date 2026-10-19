“Colpa di Stato”, Fabio Granata e Peppe Nanni presentano il libro su mafia e stragi

Cultura · libri

Dallo sbarco alleato in Sicilia nel 1943 alle stragi di Capaci e via D’Amelio, fino alla trattativa tra Stato e mafia. È il percorso ricostruito in “Colpa di Stato” (Apalós), il libro di Fabio Granata e Peppe Nanni che sarà presentato a Siracusa venerdì 23 ottobre alle 18 alla Casa del Libro, in via Maestranza 20, in Ortigia.

Con gli autori dialogheranno Giulia Migneco e Marco Mastriani. Le letture saranno a cura di Francesco Di Lorenzo.





Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Il libro

Il 23 maggio 1992, alle 17.58, l’esplosione di Capaci squarcia l’autostrada A29 tra Palermo e Trapani: muoiono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Il 19 luglio, in via D’Amelio a Palermo, tocca a Paolo Borsellino.

“Colpa di Stato” non vuole essere un libro commemorativo, ma un’indagine storica e civile che ribalta la versione ufficiale. Per gli autori Falcone e Borsellino non erano semplici “vittime”, ma protagonisti consapevoli di una lotta che sapevano potesse costare loro la vita. E intorno a loro c’era chi trattava.

Granata e Nanni seguono un filo che parte dall’estate del 1943, con lo sbarco alleato in Sicilia, il patto con Lucky Luciano e il ritorno di Cosa Nostra. Passa poi per il Maxiprocesso di Palermo, le stragi del 1992-93 e la trattativa Stato-mafia, fino alla riscrittura della memoria che, secondo gli autori, sta portando avanti oggi la Commissione parlamentare antimafia. Il libro racconta gli uomini che hanno attraversato quella stagione, da Rocco Chinnici a Gaetano Costa, da Salvatore Riina a Bruno Contrada, da Giulio Andreotti a Marcello Dell’Utri, e pone domande precise: chi trattava? Chi copriva? E chi, oggi, riscrive la storia?

Il volume è dedicato a Pio La Torre e Beppe Niccolai, un comunista e un missino, avversari politici uniti dal coraggio di combattere la mafia. Per gli autori è un atto di memoria militante e un invito a non smettere di fare domande.





Gli autori

Fabio Granata è nato in Sicilia ed è stato dirigente politico e amministratore regionale. Il suo percorso lo ha portato dalla militanza nella destra a un impegno civico trasversale. Ha dedicato anni alla storia della Sicilia, al suo patrimonio culturale e al rapporto tra politica, mafia e Stato.

Peppe Nanni è un avvocato e scrittore milanese. Negli anni ha approfondito i temi della criminalità organizzata, dell’antimafia e della memoria storica.