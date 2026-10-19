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“Colpa di Stato”, Fabio Granata e Peppe Nanni presentano il libro su mafia e stragi

di Oriana Gionfriddo ·
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“Colpa di Stato”, Fabio Granata e Peppe Nanni presentano il libro su mafia e stragi

Dallo sbarco alleato in Sicilia nel 1943 alle stragi di Capaci e via D’Amelio, fino alla trattativa tra Stato e mafia. È il percorso ricostruito in “Colpa di Stato” (Apalós), il libro di Fabio Granata e Peppe Nanni che sarà presentato a Siracusa venerdì 23 ottobre alle 18 alla Casa del Libro, in via Maestranza 20, in Ortigia.

Con gli autori dialogheranno Giulia Migneco e Marco Mastriani. Le letture saranno a cura di Francesco Di Lorenzo.


Il libro

Il 23 maggio 1992, alle 17.58, l’esplosione di Capaci squarcia l’autostrada A29 tra Palermo e Trapani: muoiono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Il 19 luglio, in via D’Amelio a Palermo, tocca a Paolo Borsellino.

“Colpa di Stato” non vuole essere un libro commemorativo, ma un’indagine storica e civile che ribalta la versione ufficiale. Per gli autori Falcone e Borsellino non erano semplici “vittime”, ma protagonisti consapevoli di una lotta che sapevano potesse costare loro la vita. E intorno a loro c’era chi trattava.

Granata e Nanni seguono un filo che parte dall’estate del 1943, con lo sbarco alleato in Sicilia, il patto con Lucky Luciano e il ritorno di Cosa Nostra. Passa poi per il Maxiprocesso di Palermo, le stragi del 1992-93 e la trattativa Stato-mafia, fino alla riscrittura della memoria che, secondo gli autori, sta portando avanti oggi la Commissione parlamentare antimafia. Il libro racconta gli uomini che hanno attraversato quella stagione, da Rocco Chinnici a Gaetano Costa, da Salvatore Riina a Bruno Contrada, da Giulio Andreotti a Marcello Dell’Utri, e pone domande precise: chi trattava? Chi copriva? E chi, oggi, riscrive la storia?

Il volume è dedicato a Pio La Torre e Beppe Niccolai, un comunista e un missino, avversari politici uniti dal coraggio di combattere la mafia. Per gli autori è un atto di memoria militante e un invito a non smettere di fare domande.


Gli autori

Fabio Granata è nato in Sicilia ed è stato dirigente politico e amministratore regionale. Il suo percorso lo ha portato dalla militanza nella destra a un impegno civico trasversale. Ha dedicato anni alla storia della Sicilia, al suo patrimonio culturale e al rapporto tra politica, mafia e Stato.

Peppe Nanni è un avvocato e scrittore milanese. Negli anni ha approfondito i temi della criminalità organizzata, dell’antimafia e della memoria storica.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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