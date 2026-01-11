Colpi a Buccheri e Palazzolo. I sindaci Gallo e Caiazzo: “zona montana sotto attacco, servono leggi a tutela”. Cna: “attenzione verso aree interne”

A seguito del colpo al bancomat di Buccheri, avvenuto nella notte alle 3,15, il sindaco Alessandro Caiazzo chiede interventi immediati e risolutivi: “Un serio problema di sicurezza sul quale non è più possibile temporeggiare. La zona montana è sotto attacco come non mai ed occorre che tutte le forze in campo intensifichino gli sforzi e si potenzino le forze dell’ordine in campo, prima che sia troppo tardi. Troppi gli eventi predatori perpetrati in questi ultimi mesi. La comunità è sotto shock per quanto accaduto e adesso chiede risposte immediate e risolutive”. A Buccheri, infatti, il bancomat è stato preso di mira con una pala meccanica, utilizzata per sfondare e divellere lo sportello Unicredit.

A Palazzolo Acreide il colpo è scattato intorno alle 3:30 del mattino, quando ignoti hanno fatto esplodere con una bomba carta il bancomat del Monte dei Paschi di Siena, situato all’angolo tra via Carlo Alberto e via Bando Superiore. Allibito il sindaco Salvatore Gallo: “La zona montana preda facile e sicura per i malversatori. Sarà che pensano che su in montagna siamo i “babbi” della provincia “babba”, e forse è vero perché i fatti continuano a dimostrarlo. Nessuno interviene per tutelare le aree interne con segnali tangibili per un inversione di tendenza. I ragazzi vanno via, le scuole non riescono a formare le classi, i presidi sanitari sono una chimera, di ospedali non ne dobbiamo nemmeno parlare perché ci prenderebbero per pazzi , le banche in queste condizioni prima o poi chiuderanno i battenti. Stanotte avrebbero potuto fare anche un rastrellamento e tirarci fuori dalle case come fanno i narcos. Prima o poi, svuotate banche e gioiellerie, continuando di questo passo ci arriveremo. Non me la prendo con le forze dell’ordine, i numeri, i mezzi che hanno e le regole che gli vengono imposte, sicuramente non gli consentono di essere alla pari contro vere e proprie bande armate organizzate come un esercito. Ci vogliono le leggi a tutela. Nessuno dei rappresentanti politici di qualsivoglia orientamento ha promosso una legge per la tutela a 360 gradi delle aree interne e delle zone montane, per la sicurezza, la sanita, le scuole, il lavoro e per il loro ripopolamento. Non interessiamo a nessuno oggi che siamo pochi e non interesseremo proprio fra qualche anno quando saremo ancora meno”.

Anche Cna Siracusa esprime fortissima preoccupazione per i gravissimi episodi verificatisi nella notte a Buccheri e Palazzolo, dove istituti di credito sono stati oggetto di attacchi con bombe carta e l’utilizzo di escavatori: “Questi atti criminali non solo mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e delle comunità locali, ma rappresentano un duro colpo alla stabilità economica e alla fiducia nel territorio. Non si tratta, purtroppo, del primo caso – affermano Gianpaolo Miceli e Rosanna Magnano rispettivamente Segretario e Presidente di CNA Siracusa – e per questo motivo continuiamo a sostenere l’azione delle forze dell’ordine ma chiediamo attenzione verso le aree interne che soffrono più di ogni altro territorio la difficoltà del controllo del territorio. Occorre una risposta fortissima per garantire legalità e sicurezza, tutelando imprese, lavoratori e famiglie”.