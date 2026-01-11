Colpi ai bancomat di Buccheri e Palazzolo: la preoccupazione di Cna e Confcommercio

Anche Cna Siracusa esprime fortissima preoccupazione per i gravissimi episodi verificatisi nella notte a Buccheri e Palazzolo, dove istituti di credito sono stati oggetto di attacchi con bombe carta e l’utilizzo di escavatori: “Questi atti criminali non solo mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e delle comunità locali, ma rappresentano un duro colpo alla stabilità economica e alla fiducia nel territorio. Non si tratta, purtroppo, del primo caso – affermano Gianpaolo Miceli e Rosanna Magnano rispettivamente Segretario e Presidente di CNA Siracusa – e per questo motivo continuiamo a sostenere l’azione delle forze dell’ordine ma chiediamo attenzione verso le aree interne che soffrono più di ogni altro territorio la difficoltà del controllo del territorio. Occorre una risposta fortissima per garantire legalità e sicurezza, tutelando imprese, lavoratori e famiglie”.

Pure Confcommercio Siracusa esprime profonda preoccupazione per l’aumento di fenomeni delinquenziali e reati predatori nell’intera provincia di Siracusa nel corso degli ultimi mesi, con un impatto significativo sulla percezione di sicurezza da parte di cittadini, lavoratori e imprenditori.

Secondo i dati più recenti, nel 2024 la provincia di Siracusa si è collocata al terzo posto in Sicilia per numero di reati denunciati, con oltre 14.800 denunce registrate, equivalenti a circa 3.877 reati ogni 100 mila abitanti. In crescita sono risultate diverse tipologie di reato, tra cui furti e rapine con un trend che preoccupa cittadini e imprese locali. Negli ultimi mesi sono infatti emersi numerosi episodi di furti con spaccata e tentate rapine ai danni di esercizi commerciali, bar e tabaccherie, con l’arresto di gruppi sospettati di aver commesso più azioni predatorie.

Inoltre, le attività di contrasto delle forze dell’ordine hanno portato alla denuncia di persone per furti aggravati e rapine compiute anche con minaccia, in cui sono risultate coinvolte aree urbane della città. Confcommercio Siracusa ribadisce che questi fenomeni, sebbene oggetto di tempestive indagini da parte delle forze dell’ordine, minano la fiducia di imprese e cittadini nella sicurezza dei luoghi pubblici e delle attività economiche, con possibili ripercussioni negative sul tessuto produttivo locale.