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Colpi di pistola contro un’abitazione a Noto: indagini in corso

L'area è stata messa in sicurezza per consentire lo svolgimento degli accertamenti tecnici necessari a individuare prove utili alle indagini

L'area è stata messa in sicurezza per consentire lo svolgimento degli accertamenti tecnici necessari a individuare prove utili alle indagini

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Serata movimentata in zona Piano Alto a Noto dove è stata segnata l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, i proiettili hanno attinto la facciata della struttura, ma fortunatamente, secondo quanto confermato dalle prime informazioni, non si registra alcun ferito.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri di Noto, che hanno avviato i primi rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.

L’area è stata messa in sicurezza per consentire lo svolgimento degli accertamenti tecnici necessari a individuare prove utili alle indagini.
Al momento, le autorità mantengono il massimo riserbo mentre proseguono le attività investigative per risalire all’autore del gesto e chiarire il movente dietro quello che appare come un atto intimidatorio.

Le indagini sono tuttora in corso per definire ogni dettaglio della vicenda.


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