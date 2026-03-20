Coltivazione di pomodori contraffatti: sequestrati 30mila semi e denunciati quattro imprenditori

Un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa ha portato alla scoperta di un sistema illecito legato alla produzione e distribuzione di sementi di pomodoro contraffatte, con il sequestro di oltre 30.000 semi e la denuncia di diversi operatori del settore agricolo attivi tra Vittoria e Gela.

L’attività investigativa è stata condotta dalla Guardia di Finanza, in particolare dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, insieme agli ispettori dell’Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) di Vittoria. Questa collaborazione rientra nel coordinamento nazionale previsto dal Ministero dell’Agricoltura per contrastare le frodi nel comparto agroalimentare.

Le indagini hanno preso avvio dal ritrovamento, all’interno di un’azienda agricola di Vittoria, di piantine di pomodoro ottenute attraverso la riproduzione non autorizzata di varietà protette. Le successive analisi genetiche hanno confermato che si trattava di sementi “clonate”, utilizzate per coltivare ibridi di alto valore senza il consenso delle aziende titolari dei diritti di proprietà industriale.

Approfondendo la vicenda, gli investigatori sono riusciti a ricostruire l’intera filiera illegale: una ditta sementiera con sede a Gela avrebbe fornito i semi a un vivaio orticolo di Vittoria, che a sua volta li avrebbe distribuiti ad aziende agricole locali. Le perquisizioni disposte dall’autorità giudiziaria hanno consentito di sequestrare l’ingente quantitativo di sementi, la cui natura contraffatta è stata confermata da laboratori specializzati.

I titolari delle attività coinvolte sono stati denunciati per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in base all’articolo 517-ter del codice penale, che punisce la produzione e il commercio di beni realizzati usurpando diritti altrui.

Oltre al profilo penale, le autorità sottolineano i rischi legati a questo tipo di pratiche: la diffusione di sementi non certificate può favorire la propagazione di malattie delle piante, con conseguenze negative per l’intero comparto agricolo. Inoltre, si tratta di una forma di concorrenza sleale che penalizza le aziende che operano nel rispetto delle regole e provoca ingenti danni economici alle imprese che investono anni nella ricerca e nello sviluppo di nuove varietà.

L’inchiesta è attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.