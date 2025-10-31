Come difendersi dalle truffe? L’incontro a Priolo

“Truffe online e fake news: come difendersi. L’uso dello smartphone”. È il tema dell’incontro che si terrà venerdì 28 novembre, alle 9:30, al Centro Diurno di Priolo.

L’obiettivo dall’Amministrazione comunale è fornire ai cittadini, in particolare agli anziani e ai soggetti fragili, strumenti concreti per difendersi dalle truffe digitali e riconoscere le fake news ed imparare a usare la tecnologia in modo sicuro e consapevole.

Saranno presenti il sindaco Pippo Gianni, il vice sindaco e assessore al Centro Diurno Alessandro Biamonte, l’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo.

Interverranno Pippo Gianninoto, presidente Gal NATIBLEI e Gianluca Genovese, esperto digital.

Un appuntamento aperto a tutti i cittadini interessati a conoscere strumenti e buone pratiche per navigare in sicurezza e riconoscere le insidie del web, nell’ambito del progetto Digitale Facile.