Come mantenere un bagno sempre in ordine con piccoli accorgimenti

Mantenere il bagno sempre in ordine può risultare un immenso piacere, e il grande vantaggio di ciò è che si tratta di un procedimento che non richiede grandi rivoluzioni: bastano infatti alcuni piccoli accorgimenti quotidiani per trasformare il proprio spazio di casa più delicato e intimo in un ambiente funzionale, pratico, impeccabile in termini igienici ed esteticamente appagante. Il primo passo, in tal senso, è sempre quello di fare un bel respiro e capire da subito quali sono gli step da svolgere per garantire un’organizzazione sensata e che ben si adatti a tutte le nostre esigenze; subito dopo, poi, andiamo a definire una piccola lista di quelli che sono gli strumenti e gli accessori che potrebbero tornarci utili – come ad esempio cestini, mensole o piantane portarotolo.

Così facendo, non soltanto si avrà un ambiente più vivibile, ma si andrà soprattutto a ridurre notevolmente lo stress e la fatica che le classiche azioni di pulizia comportanto, contribuendo dunque anche a creare un’atmosfera più serena, e facendo sì che il bagno sia davvero l’angolo della casa in cui possiamo vivere secondo i nostri tempi, ritmi e bisogni reali. Per mettere in ordine un bagno in modo impeccabile, il nostro consiglio è sempre quello di rivolgerti a store specializzati nel mondo dell’accessoristica, dell’idraulica e della rubinetteria per bagni: ad esempio, vedi il sito di RubinetteriaShop e divertiti a reimmaginare il tuo bagno sotto una nuova, appagante luce.





Sfruttare gli accessori salvaspazio per contenere gli oggetti quotidiani

Come detto sopra, un’organizzazione funzionale del bagno passa sempre da un primo momento riflessivo: qui diventa fondamentale fare scelte pratiche e concretamente utili, come distribuire oggetti e, in caso se ne abbia bisogno, scegliere gli accessori e i contenitori che più possono contribuire a un’idea di ordine e pulizia. In questo senso, strumenti come i cestini portaoggetti, le mensole angolari e portaoggetti da appendere sono perfetti non solo per sfruttare tutto lo spazio a disposizione, ma anche e soprattutto per rendere ogni ambiente più arioso, anche nel caso di spazi particolarmente ridotti. Si può dunque optare per soluzioni intelligenti che consentano di tenere in ordine shampoo, saponi e cosmetici, o magari tovagliette, asciugamani o persino strumenti come il phon, riducendo sensibilmente il disordine visivo e migliorando l’accessibilità a ogni angolo del bagno – e del suo mobilio. Un altro strumento utile è rappresentato dagli specchi contenitore, ideali per nascondere medicinali, prodotti per l’igiene e accessori vari, mantenendo la superficie del lavabo libera. Sfruttare ogni centimetro in modo intelligente permette di evitare accumuli inutili e di velocizzare anche le pulizie quotidiane, rendendo tutto più ordinato e igienico.

Integrare praticità ed estetica con piantane e accessori coordinati

L’adozione di accessori pratici e belli da vedere, specie se caratterizzati da un medesimo stile con linee di design particolarmente compatibili, rappresenta la soluzione ideale per migliorare l’estetica e la funzionalità del bagno. Un esempio? Le piantane portarotolo e portascopino costituiscono una scelta di spiccata eleganza che consente di evitare elementi ingombranti attaccati al muro e garantisce ordine e igiene, anche negli angoli meno visibili del bagno. Se a ciò aggiungiamo che si tratta di accessori semplici da spostare durante le pulizie, appare chiaro come i vantaggi di questo genere di prodotti siano innumerevoli per soddisfare le più disparate esigenze di stile e praticità.

Inoltre alcuni accessori, come ad esempio i portaspazzolini, i dispenser per sapone liquido, o magari dei portasapone e gli appendini, sono molto semplici da abbinare e non è infatti raro trovare combinazioni di questi prodotti venduti in unico packaging o, più semplicemente, realizzati sotto la stessa collezione di design da parte dei grandi produttori del mercato dell’arredo bagno.

Routine quotidiane e settimanali per un bagno sempre in ordine

Oltre all’uso di accessori funzionali, anche l’organizzazione del tempo gioca un ruolo fondamentale nell’economia di un bagno sempre ben pulito e in ordine. Pensiamo a una breve routine quotidiana: cosa possiamo fare per mantenere sempre alto lo standard di ordine e pulizia del nostro bagno? Senz’altro, il primo passo potrebbe essere quello di riordinare gli asciugamani, riposizionare oggetti fuori posto e passare un panno sulle superfici più soggette a umidità, sporco e incrostazioni. Il tutto, in un lasso di tempo che può serenamente oscillare tra i cinque e i dieci minuti giornalieri al massimo.

Una volta a settimana, poi, può essere utile dedicarsi a una pulizia più approfondita dell’intero bagno, durante la quale svuotare e riordinare i cestini portaoggetti, controllare le scorte dei prodotti igienico-sanitari e lavare tappeti, teli e tendine della doccia.

Pochi, semplici accorgimenti, per un bagno che rispecchi sempre il nostro intimo desiderio di calma, relax e piacevolezza quotidiana.