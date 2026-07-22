Cronaca Nella notte

Commando armato assalta una gioielleria con una ruspa a Palazzolo

di Luca Signorelli ·
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Assalto gioielleria Palazzolo

Assalto nella notte a una gioielleria di Palazzolo Acreide, dove un gruppo composto, secondo una prima ricostruzione, da circa quindici persone avrebbe agito utilizzando una ruspa per sfondare l’ingresso dell’attività.

Il colpo è avvenuto intorno alle 2.30. Prima di entrare in azione, i componenti del gruppo hanno danneggiato e acceso alcune delle auto parcheggiate nella zona, disponendole a “spina di pesce” lungo la carreggiata per ostacolare e rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine.

Alcuni dei partecipanti all’assalto sarebbero stati armati e avrebbero minacciato le persone presenti nelle vicinanze. Dopo aver portato a termine il primo colpo, il gruppo avrebbe tentato di assaltare anche una seconda gioielleria, senza però riuscire a entrare nei locali.

I carabinieri sono intervenuti successivamente, quando i responsabili si erano già allontanati. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica, quantificare il bottino e individuare i componenti del gruppo. Al vaglio potrebbero finire anche le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

Luca Signorelli

Luca Signorelli

Giornalista pubblicista dal 2008, laureato magistrale in Comunicazione all'Università di Catania. Segue politica, amministrazione e società con uno stile diretto e analitico: traduce il linguaggio delle istituzioni in notizie utili al lettore.

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