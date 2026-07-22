Commando armato assalta una gioielleria con una ruspa a Palazzolo

Cronaca · Nella notte

Assalto nella notte a una gioielleria di Palazzolo Acreide, dove un gruppo composto, secondo una prima ricostruzione, da circa quindici persone avrebbe agito utilizzando una ruspa per sfondare l’ingresso dell’attività.

Il colpo è avvenuto intorno alle 2.30. Prima di entrare in azione, i componenti del gruppo hanno danneggiato e acceso alcune delle auto parcheggiate nella zona, disponendole a “spina di pesce” lungo la carreggiata per ostacolare e rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine.

Alcuni dei partecipanti all’assalto sarebbero stati armati e avrebbero minacciato le persone presenti nelle vicinanze. Dopo aver portato a termine il primo colpo, il gruppo avrebbe tentato di assaltare anche una seconda gioielleria, senza però riuscire a entrare nei locali.

I carabinieri sono intervenuti successivamente, quando i responsabili si erano già allontanati. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica, quantificare il bottino e individuare i componenti del gruppo. Al vaglio potrebbero finire anche le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.