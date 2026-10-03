Commando in azione a Sortino: assalto a due bancomat con tir ed escavatore

Cronaca · Rapina

Notte di paura a Sortino, dove un commando composto pare da circa 10 persone ha preso di mira due sportelli bancomat, quello del Monte dei Paschi di Siena e quello della Banca Agricola Popolare di Sicilia, mettendo in atto un’azione organizzata con l’utilizzo di mezzi pesanti.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, la banda sarebbe entrata in azione nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Nel mirino sono finiti due istituti di credito del centro montano: oltre allo sportello Mps, è stata colpita la filiale della Banca Agricola.

Per portare a termine il colpo sarebbe stato utilizzato un escavatore rubato, con il quale i malviventi avrebbero scardinato gli sportelli automatici. Ma il piano avrebbe previsto anche un’altra precauzione: un tir, anch’esso rubato, sarebbe stato posizionato di traverso lungo una strada, con l’obiettivo di rendere più difficoltoso l’accesso al paese e rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine.

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Una volta completati gli assalti, il gruppo si sarebbe allontanato utilizzando tre automobili. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione le diverse fasi dell’azione, individuare la provenienza dei mezzi utilizzati e risalire ai componenti della banda.

Ancora da quantificare il bottino e l’entità complessiva dei danni provocati alle due strutture. Al vaglio degli investigatori ci sarebbero anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, utili a ricostruire gli spostamenti del commando prima e dopo i colpi.

L’assalto riporta l’attenzione sulla sicurezza nella zona montana della provincia di Siracusa, già interessata nei mesi scorsi da episodi analoghi contro gli sportelli automatici. Proprio a Sortino, lo scorso gennaio, era stato preso di mira lo stesso bancomat MPS nel corso di un assalto notturno.

Quella di stanotte, però, per modalità e organizzazione appare come un’azione particolarmente complessa, già utilizzata di recente a Palazzolo: due obiettivi nella stessa notte, un escavatore per scardinare gli ATM, un mezzo pesante utilizzato per bloccare una strada e tre auto per la fuga. Toccherà adesso alle indagini stabilire l’esatta dinamica e verificare eventuali collegamenti con gli altri assalti avvenuti negli ultimi mesi nel territorio provinciale.