Commemorazione dei defunti a Priolo Gargallo: regolamentati accessi, pulizia e viabilità

Attualità · 31 ottobre - 1-2

È quanto stabilito da un’ordinanza firmata dal sindaco Pippo Gianni. Durante i tre giorni dedicati alla ricorrenza, saranno sospese tutte le autorizzazioni per l’accesso dei veicoli privati e delle ditte edili. Il Comando di Polizia Municipale garantirà il servizio di vigilanza e regolamentazione della viabilità nelle aree esterne al Cimitero, per la

sicurezza e la fluidità della circolazione.

La Protezione Civile Comunale, con il supporto della Misericordia, sarà presente per offrire assistenza ai portatori di handicap e per garantire interventi di primo soccorso in caso di necessità. Nello stesso periodo saranno sospese tutte le attività edili interne al cimitero. Le imprese saranno tenute a mettere in sicurezza i cantieri per tutelare la pubblica incolumità. Saranno inoltre sospesi tutti i servizi funebri, fatta eccezione per il ricevimento delle salme, che saranno provvisoriamente depositate nella sala mortuaria.

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L’Igm si occuperà della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti durante l’intero periodo di apertura. L’Ufficio Lavori Pubblici garantirà infine la pulizia e l’efficienza dei servizi igienici e la fornitura di ulteriori servizi igienici mobili all’interno del Cimitero.