Commemorazione dei defunti a Siracusa: cimitero aperto dalle 7 alle 19 e navetta interna

Attualità · L'ordinanza

In vista della commemorazione dei defunti, il Comune di Siracusa ha stabilito orari e regole per le visite al cimitero comunale, uno dei luoghi più frequentati in questi giorni anche da chi arriva da fuori città. Le indicazioni sono contenute in un’ordinanza del sindaco Francesco Italia e in alcuni avvisi del settore Servizi cimiteriali.

Gli orari

Sabato 31 ottobre, domenica 1° novembre e lunedì 2 novembre il cimitero sarà aperto senza interruzioni dalle 7 alle 19.

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Solo a piedi, con la navetta interna

Nei tre giorni si potrà entrare e uscire solo a piedi, dai tre cancelli del cimitero. Sono sospesi tutti i permessi per entrare con la propria auto, compresi quelli per le persone con disabilità. Per muoversi all’interno del cimitero ci sarà il servizio navetta già attivo.

La Protezione civile comunale, insieme alle associazioni di volontariato, garantirà assistenza alle persone con disabilità e il primo soccorso in caso di malore. La Polizia municipale sarà presente vicino ai cancelli per evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita.





Le messe

Nella chiesa del cimitero sono in programma due celebrazioni:

domenica 1° novembre, solennità di Tutti i Santi, alle 16, messa presieduta dall’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto;

lunedì 2 novembre, commemorazione dei defunti, alle 10, messa presieduta da padre Sudano.

Lavori e sepolture sospesi

Dal 28 ottobre al 2 novembre saranno sospesi tutti i lavori di manutenzione su cappelle e loculi: le imprese con cantieri aperti dovranno chiuderli temporaneamente e mettere in sicurezza le aree. Il 1° e il 2 novembre saranno sospese anche tumulazioni, estumulazioni, esumazioni e inumazioni. Resta comunque garantito l’arrivo delle salme e il loro deposito nella camera mortuaria.