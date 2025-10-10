Commemorazione dei Defunti a Siracusa: regole e servizi al Cimitero

In vista della tradizionale Commemorazione dei Defunti, che si celebra ogni anno il 2 novembre, il Comune di Siracusa ha emanato un’ordinanza sindacale che disciplina l’accesso e i servizi al Cimitero comunale nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2025.

Una ricorrenza particolarmente sentita dalla cittadinanza, che ogni anno richiama centinaia di persone — tra cui molte famiglie provenienti anche da fuori città — desiderose di rendere omaggio ai propri cari. Per garantire ordine, sicurezza e decoro durante le giornate di maggiore affluenza, l’amministrazione comunale ha predisposto una serie di disposizioni operative.

Il Cimitero resterà aperto con orario continuato dalle 7 alle 19, e l’accesso sarà consentito esclusivamente a piedi dai tre cancelli principali. Il personale comunale sarà presente per assicurare il regolare svolgimento delle visite e per fornire informazioni ai cittadini.

Sul fronte della sicurezza, il Comando di Polizia Municipale garantirà la presenza di agenti nelle aree di ingresso, al fine di evitare assembramenti e agevolare il flusso dei visitatori. In supporto, la Protezione civile comunale, in collaborazione con le associazioni di volontariato, assicurerà assistenza ai portatori di handicap e interventi di primo soccorso.

Il Settore Ambiente curerà la raccolta dei rifiuti floreali e la pulizia delle aree comuni per mantenere il sito decoroso. Sono inoltre previste alcune limitazioni temporanee: dal 28 ottobre al 3 novembre saranno sospese tutte le attività di manutenzione di cappelle e loculi, e le imprese dovranno chiudere i cantieri in corso. Nei giorni dell’1 e 2 novembre non si effettueranno tumulazioni, estumulazioni, esumazioni e inumazioni, fatta eccezione per l’ingresso delle salme dirette alla camera mortuaria.

Le celebrazioni religiose in memoria dei defunti si terranno nei giorni 1 e 2 novembre all’interno della chiesa del Cimitero comunale. L’Amministrazione invita infine i cittadini alla collaborazione e al rispetto delle disposizioni, affinché le giornate dedicate al ricordo dei propri cari possano svolgersi in un clima di raccoglimento e serenità.