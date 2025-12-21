Ultime news

Commercio di prodotti contraffatti: un uomo di Priolo condannato a 1 anno e 9 mesi

Condannato anche alla pena pecuniaria di 8.100 euro

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno arrestato un pregiudicato 59enne in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce.

L’uomo è stato condannato a 1 anno, 9 mesi e 9 giorni di reclusione in regime di detenzione domiciliare e al pagamento della pena pecuniaria di 8.100 euro, per diversi reati di commercio di prodotti industriali contraffatti commessi nel territorio nazionale.


