Commissione Antimafia, due “impresentabili” in Sicilia alle amministrative: uno è di Pachino

È di Pachino uno dei due “impresentabili” alle elezioni amministrative in Sicilia. Si tratta di Sebastiano Malandrino, 27 anni, candidato nella lista “Progetto Pachino Spiraglia” collegata al candidato Carmela Petralito. Ad annunciarlo è stato il presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra. Si tratta del candidato sindaco di Mistretta (Messina), Sebastiano Sanzarello, e del candidato consigliere comunale a Pachino (Siracusa), Sebastiano Malandrino.

“Malandrino – stando a quanto dichiarato da Morra – risulta condannato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso a due anni di reclusione e 5 mila 200 euro”. Ai sensi della legge Severino, “se eletto, sarebbe dunque incandidabile”. A suo carico anche un decreto che dispone il giudizio associato con altri per il resto di cessione di sostanze stupefacenti (in questo caso la violazione è relativa al Codice di autoregolamentazione).

“Non sono il responsabile e presentatore della lista – ha dichiarato Alfredo Spiraglia – ma da responsabile di Progetto Pachino, mi corre l’obbligo sospendere dal nostro movimento, per correttezza e trasparenza, il signor Sebastiano Malandrino, ritenuto tra gli “impresentabili” dalla Commissione nazionale Antimafia”. A intervenire, a questo punto, dovrà essere la Commissione elettorale.

“Escludiamo dalla competizione questo candidato – dice la candidata a sindaco Carmela Petralito – siamo stati ingannati dalla sua autodichiarazione e invitiamo i cittadini a non votarlo”.

Nei confronti di Sanzarello, invece, ha spiegato Morra, risulta “emesso un decreto che dispone il giudizio in data 29 ottobre 2014 per il reato di concussione in concorso con altri; il dibattimento è stato rinviato all’udienza del prossimo 28 ottobre. La consumazione del reato risalirebbe al periodo 1999-2004”. Alla luce di questi rilievi, il candidato violerebbe il Codice di autoregolamentazione sottoscritto dai partiti.