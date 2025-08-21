Commissione ispettiva antimafia al Comune di Francofonte

Si è insediata l’altro ieri la commissione ispettiva antimafia nominata dalla Prefettura di Siracusa per verificare eventuali condizionamenti da parte della criminalità organizzata sull’attività amministrativa del Comune. La commissione ha già richiesto la documentazione relativa al periodo compreso tra il 2018 e il 2025.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Daniele Lentini – eletto nel 2022, inizialmente candidato alle Regionali con l’Udc, poi passato a Noi Moderati e di recente vicino a Fratelli d’Italia – ha dichiarato disponibilità piena alla collaborazione. “Siamo sereni – ha affermato il vicesindaco Floriana Schepis – abbiamo già dato ampia disponibilità e stiamo iniziando questo percorso di collaborazione con la commissione”.





La commissione prefettizia avrà ora il compito di acquisire atti e verificare eventuali irregolarità. Al termine della propria attività, sarà redatta una relazione che verrà inviata al Ministero dell’Interno, unico organo competente a valutare l’eventuale scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose.

L’attenzione degli ispettori sarebbe stata sollecitata da presunti rapporti tra un esponente di spicco dell’amministrazione e una società riconducibile alla sua famiglia, circostanze che avrebbero destato sospetti di legami con ambienti mafiosi.

Si tratta solo di ipotesi che saranno al vaglio della Commissione prefettizia, che, al termine della sua istruttoria, consegnerà la relazione al ministro dell’Interno, il quale deciderà se sciogliere o meno il Comune. Per il momento, solo due Comuni del Siracusano sono stati sciolti per mafia: il primo è stato Augusta nel 2013, il secondo Pachino, nel febbraio del 2019.