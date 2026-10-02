Compensi a presidenti e consiglieri dei Liberi Consorzi. Gradenigo: “prima le elezioni”

Politica · COMMISSIONE BILANCIO

Dopo il raddoppio degli emolumenti di sindaci, assessori e consiglieri comunali adesso all’Ars passa l’emendamento per assegnare i medesimi compensi ai presidenti e consiglieri delle ex Province oggi Liberi Consorzi di Siracusa, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Ragusa assieme alle tre città metropolitane di Catania, Palermo e Messina. Una proposta di Fratelli d’Italia approvata in commissione bilancio da tutti i partiti ad eccezione di 5Stelle e Controcorrente.

“Un atto che permetterebbe di rivedere unilateralmente le condizioni di un contratto all’epoca siglato con il vincolo dell’incarico a titolo “gratuito”, assegnando uno stipendio a coloro che furono nominati – sottolinea Il presidente di Lealtà e Condivisione Carlo Gradenigo –. Ancora una volta si tenta di cambiare le regole del gioco a giochi fatti con i cittadini spettatori passivi di tali manovre, costretti a subire le decisioni di una politica che a parole agisce per loro conto e nei fatti i conti ci tiene a farli prima nelle proprie tasche. È chiaro che chi fa politica seriamente è giusto che venga retribuito ma la conditio sine qua non per mettere sul piatto 4.5 milioni di euro l’anno dovrebbe essere almeno quella di passare prima dal voto dei cittadini e ricevere da quest’ultimi l’incarico che ad oggi è frutto di accordi interni tra partiti in quelle che chiamano “elezioni” di secondo grado. In un momento di grave crisi, difficoltà economiche e infiniti disservizi (acqua, rifiuti, trasporti, sanità, politiche sociali) l’approvazione di tutto ciò da parte dell’assemblea regionale sarebbe uno schiaffo che non potrà che aumentare il divario tra il cittadino e la politica, già ragionevolmente compromesso. Chiediamo ai beneficiari di tale proposta della Provincia di Siracusa di compiere un atto di coerenza e opporsi a tale progetto subordinandone l’approvazione e relativa applicazione all’attuazione di nuove e reali elezioni pubbliche”.