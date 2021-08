Completati i lavori sull’attraversamento a servizio del canale Galermi a Siracusa

Su disposizione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, Francesco Nicodemo, in questi giorni, sono stati effettuati i lavori di riparazione della condotta in cemento, di diametro 1400, sull’attravemersamento di contrada Morghella, a servizio del Canale Galermi di Siracusa.

I lavori alle opere consortili, ultimati questa mattina, consentiranno, già dai prossimi giorni, di captare l’acqua in eccesso, che scarica la centrale Enel “Petino”, e di convogliarla nelle vasche di proprietà del Consorzio di Bonifica, “Ortonuovo” e Monteforte”, per essere immese, da queste ultime, nel Canale Galermi ed aumentare la portata idrica del Canale stesso.

“Un lavoro importante– dichiara il Commissario Nicodemo- eseguito esclusivamente da uomini e mezzi del Consorzio di Bonifica e coordinato dal Capo Settore Agronomico Dott. Edy Bandiera e dal Geom. Corrado Montoneri, che ringrazio per il lavoro profuso, insieme a tutto il personale che, in questi giorni caratterizzati da elevate temperature, ha lavorato con grande dedizione e professionalità, e che consentirà, dai prossimi giorni, di riversare sul Canale Galermi un importante quantitativo d’acqua per l’irrigazione ed alleviare così, finalmente, i disagi agli agricoltori.”