Compra l’auto e va a fare i regali di Natale: gliela rubano, la Polizia la ritrova a Siracusa

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa hanno arrestato un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, per i reati ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, veniva segnalato il furto di un’automobile a Priolo Gargallo ad un uomo che l’aveva posteggiata per fare degli acquisti natalizi.

L’auto, essendo munita di localizzatore satellitare, veniva individuata a Siracusa e, precisamente, in viale Santa Panagia, dove gli Agenti delle Volanti si recavano immediatamente. Il trentaduenne, alla vista dei poliziotti, tentava la fuga ma, dopo un breve inseguimento per le vie della zona alta della città, veniva raggiunto, bloccato e arrestato.

Nel proseguo dell’attività di polizia, si procedeva alla perquisizione dell’autovettura, all’interno della quale venivano rinvenuti e sequestrati numerosi oggetti atti ad offendere (una mazza da baseball, una mazza in legno, 2 coltelli a serramanico e un coltello da cucina).

Inoltre, sempre a seguito di perquisizione, veniva rinvenuta all’interno dell’automobile una borsa che risultava provento di un furto effettuato in un supermercato di Floridia.

Infine, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato accompagnato in carcere.

Grazie al tempestivo intervento dei poliziotti, l’automobile è stata restituita al legittimo proprietario che l’aveva acquistata da poco e che, quindi, non avrà il Natale rovinato dal furto dell’automobile tanto desiderata che si era regalato.