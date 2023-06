Comprare casa a Siracusa è più conveniente che affittarla

Il caro affitti è un problema non solo delle città universitarie e del nord Italia: i prezzi delle locazioni sono in aumento anche in Sicilia, dove comprare casa resta la scelta più conveniente. A dirlo sono i dati forniti dall’Ufficio Studi di www.telemutuo.it, società di FcGroup che dal 1999 compara mutui online. A Siracusa, in particolare, per i finanziamenti a 25 e 30 anni (richiesti da quasi il 70% dei giovani sotto i 36 anni), la rata di un mutuo può essere inferiore anche di oltre il 50% rispetto al canone di locazione previsto per lo stesso immobile.

Vantaggi e svantaggi dell’affitto – Pagare l’affitto per molti anni permette di usufruire di un’abitazione, ma non di diventarne il proprietario. L’inquilino può essere sempre soggetto a sfratto o aumenti del canone di locazione e deve ottenere il permesso del padrone di casa prima di apportare modifiche o migliorie alla casa in cui vive.

Possono comunque esistere motivi personali per preferire l’affitto. Chi studia o lavora a tempo determinato, spesso lontano da casa, generalmente aspetta in affitto di trovare un impiego stabile per decidere in quale città abitare e quale somma investire nell’acquisto di un’abitazione definitiva.

Chi invece non possiede dei risparmi consistenti potrebbe credere che l’affitto sia l’unica soluzione possibile, ma non è così. Esistono infatti anche mutui finanziati fino al 100%, eventualmente coperti anche da garanzia statale. Sono mutui dedicati a singoli o coppie con determinati requisiti, anche con lavori cosiddetti atipici, in particolare se giovani fino a 36 anni, che vengono così incentivati a comprare un immobile.

La convenienza del mutuo – La convenienza di comprare l’abitazione in cui vivere non riguarda però solo il costo della rata mensile. Per la prima casa esistono infatti diversi vantaggi fiscali applicabili all’atto della compravendita, come la riduzione dell’importo delle imposte (catastale, di registro e ipotecaria), o all’accensione del mutuo, come la riduzione dell’imposta sostitutiva e la detrazione fiscale degli interessi passivi.

A ciò bisogna aggiungere, come spiega Angelo Spiezia, amministratore delegato di Telemutuo, «il cosiddetto effetto portafoglio, ovvero la possibilità di capitalizzare le rate del mutuo a un costo addirittura inferiore a quello del canone di locazione previsto per un immobile della stessa categoria».

A Siracusa il mutuo batte l’affitto – Per capire quanto comprare casa sia più conveniente che affittarla, facciamo un esempio pratico. Immaginiamo un appartamento di 80 metri quadri che a Siracusa ha un valore medio di 98.400 euro (1.230 euro/mq).

Se lo affittassimo per 25 anni, pagheremmo in media 760 euro mensili, a cui vanno aggiunti gli eventuali aumenti per adeguamento dei prezzi al costo della vita. Se lo comprassimo con un mutuo di 25 anni a tasso fisso (TAN +3,5%) all’80% del valore dell’immobile (valore finanziato 79.000 euro), pagheremmo una rata mensile di 394 euro. Alla fine spenderemmo 228.000 euro per affittarlo e 118.200 euro per comprarlo. Il mutuo, quindi, ci farebbe risparmiare 109.800 euro.

La convenienza aumenta allungando il periodo considerato a 30 anni. Mensilmente l’affitto sarebbe sempre di 760 euro, ma la rata del mutuo (TAN +3,48%) scenderebbe a 352 euro. Dopo 30 anni, avremmo speso 273.600 euro in locazione, mentre con 126.720 euro diventeremmo proprietari dell’appartamento, risparmiando ben 146.880 euro. Una considerazione finale: a fronte di un versamento iniziale di circa 20.000 euro, alla fine del prestito si avrà la proprietà del bene, pur risparmiando nel tempo una somma che può arrivare a quasi 150.000 euro.