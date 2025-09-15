Comune di Siracusa e Adecco in piazza Euripide per una giornata dedicata al lavoro

Il van Adecco sosterà domani (16 settembre) in piazza Euripide per un’iniziativa interamente dedicata al lavoro e alle opportunità professionali. L’evento, promosso dall’assessorato alle Politiche sociali e giovanili del Comune di Siracusa si svolgerà dalle 11 alle 17 ed è aperto a tutti i cittadini in cerca di occupazione o interessati a nuove prospettive di crescita.

Durante la giornata sarà possibile incontrare i recruiter, sostenere colloqui conoscitivi, ricevere orientamento gratuito e scoprire le opportunità offerte da Adecco, una delle più importanti aziende al mondo nella ricerca del lavoro e delle risorse umane, presente in Italia con oltre 300 filiali e migliaia di professionisti impegnati quotidianamente per favorire l’incontro tra domanda e offerta.

“Questa iniziativa – sottolinea il sindaco Francesco Italia – conferma la volontà dell’Amministrazione di aprire sempre di più la città a collaborazioni con grandi realtà nazionali e internazionali. Dare ai cittadini di Siracusa la possibilità di incontrare direttamente una delle principali aziende nel settore del lavoro significa creare occasioni concrete e immediate. È un passo che si inserisce nel percorso che stiamo portando avanti, insieme agli assessorati competenti, per offrire opportunità, rafforzare le competenze e sostenere chi cerca occupazione o nuove prospettive professionali”

“Sulla scia dei Job Day, il cui prossimo appuntamento a respiro provinciale annunceremo molto presto, continuiamo a rafforzare le collaborazioni con i grandi attori del mondo del lavoro”, dichiara l’assessore alle Politiche sociali Marco Zappulla.

“L’iniziativa con Adecco – prosegue – rappresenta una delle azioni concrete della cabina di regia scuola-lavoro che il nostro assessorato ha voluto creare per offrire nuove possibilità non solo ai giovani ma anche a chi, oggi, si trova in una condizione di disoccupazione o cerca di reinventarsi. La cabina di regia sta diventando un vero e proprio punto di raccordo tra scuole, aziende, agenzie per il lavoro, confederazioni, Centro per l’impiego, Sviluppo Lavoro Italia e realtà produttive locali e nazionali – conclude Zappulla – È grazie a questo network che l’Amministrazione vuole contribuire a dare ai cittadini occasioni tangibili per trovare lavoro, crescere professionalmente e costruire un futuro professionale nella nostra città”.