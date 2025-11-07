Comunicare Cultura, ad Avola il corso regionale di Anci e GIST

Èiniziato ieri ad Avola il corso “Comunicare Cultura”, promosso da ANCI Sicilia e dal GIST – Gruppo Italiano Stampa Turistica, nell’ambito delle attività della “Rete dei Musei Comunali”.

Il percorso formativo, che proseguirà fino a domenica 9 novembre, è finalizzato a far acquisire ai partecipanti nuovi linguaggi e strumenti per raccontare e valorizzare la cultura, con particolare attenzione al punto di vista del pubblico.

L’iniziativa coinvolge un gruppo di funzionari e operatori dei Comuni siciliani che, a vario titolo, si occupano di comunicazione, promozione del territorio e gestione di attività culturali. L’obiettivo è costruire un approccio condiviso e innovativo alla comunicazione dei musei e dei beni culturali, capace di rendere il patrimonio più accessibile e attrattivo per cittadini e visitatori.